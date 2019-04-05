«Президент становится президентом». «Первого зампредседателя КНБ Казахстана Самата Абиша часто называют претендентом на пост президента. Почему?». «На снижение рисков дальнейшего политического раскола может повлиять объявление даты выборов»

Сетевой Казахстан 5 апреля 2019г.

IA — CENTR . RU . Юрий МАСАНОВ – «Первого зампредседателя КНБ Казахстана Самата Абиша часто называют претендентом на пост президента. Почему?» — Одним из первых в перечнях возможных преемников нередко ставят первого заместителя председателя Комитета нацбезопасности Казахстана Самата АБИША, кадрового сотрудника спецслужб и племянника Нурсултана НАЗАРБАЕВА… Эксперт Талгат КАЛИЕВ пишет, что сторонники версии Самата Абиша как потенциального преемника аргументируют опытом Владимира Путина, который пришёл к руководству страной из спецслужб, считая, что народ желает видеть в президентском кресле жёсткого и волевого человека. В целом же нужно держать в голове, что первый зампредседателя КНБ – далеко не единственная персона среди тех, кого называют претендентами на пост президента Казахстана. И пока в транзите, как по самому процессу, так и по его участникам, пока остаётся больше вопросов, чем ответов.

KURSIV . KZ . «Президентские выборы в Казахстане: пока тихо, но…» — Несколько неожиданный уход Нурсултана НАЗАРБАЕВА с поста президента РК дал жизнь принципиально новому политическому явлению в стране. Несмотря на то, что первый президент в соответствии с действующей Конституцией передал свои полномочия председателю сената парламента Касым-Жомарту ТОКАЕВУ, который будет исполнять обязанности главы государства до декабря 2020 года, тема будущих президентских выборов стала очень популярной в казахстанском обществе. Декан Школы государственной и общественной политики и права AlmaU политолог Аскар НУРША заметил: раз старт очередному электоральному циклу официально еще не дан, говорить о вероятных претендентах на главный пост в стране пока рано. В то же время он не исключил, что скоро эта тема станет актуальной — «Думаю, это вопрос ближайшего будущего». Султанбек СУЛТАНГАЛИЕВ — Сейчас активность в политическом поле и информационном пространстве уже проявляют и появившийся помимо Twitter’а в социальных сетях новый президент Касым-Жомарт Токаев и председатель сената Дарига Назарбаева. На мой взгляд, именно они и станут главными конкурентами на внутрипартийном праймеризе Елбасы, потому что при всем богатстве выбора кандидатом в президенты от партии «Нур Отан» может стать только один человек.

«Какие страны инвестируют в Казахстан?» — Валовый приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан по итогам 9 месяцев 2018 года составили $17,3 млрд, в том числе 56% пришлось на горнодобывающую промышленность. Основным инвестором Казахстана уже очень долгое время остаются Нидерланды, с долей в 27,4% в совокупных инвестициях.

AZATTYQ . ORG . «Поездка Токаева в Москву, и как реагировали российские СМИ» — Временный президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ 3 апреля прибыл в Москву, где встретился с президентом России Владимиром ПУТИНЫМ. Это первый официальный визит Токаева за рубеж в качестве исполняющего обязанности президента. Как отреагировали российские СМИ на поездку и встречу Токаева и Путина?

INFORMBURO . KZ . «Абаев объяснил, почему Токаева в Москве встретили не президент или премьер РФ» — Министр информации и общественного развития Даурен АБАЕВ в программе «Открытый диалог» на телеканале «Хабар» объяснил, кто встречал президента Казахстана Касым-Жомарта ТОКАЕВА в аэропорту Москвы во время официального визита, и почему — В конкретном случае поводов для широких дискуссий нет. Шум начался после того, как в некоторых СМИ журналисты забыли упомянуть, что среди встречающих был вице-министр иностранных дел России Александр Панкин. Тут я хотел бы прояснить один важный нюанс: в дипломатии визиты по уровню делятся на государственные, официальные, рабочие и неофициальные. И у каждого из них свои протокольные особенности и правила, от которых не принято отступать. Вчера состоялся официальный визит, в ходе которого принято встречать в аэропорту на уровне послов или глав протокольных служб, точно также делаем и мы. Но даже при этом российская сторона направила заместителя министра внешнеполитического ведомства, что свидетельствует о высоком почтении гостю.

SAYASAT . ORG . Нурболат МУСАБАЕВ – «Президент становится президентом» — Вчера Касым-Жомарт ТОКАЕВ приступил к международной легимитизации своего нового статуса – второго президента Казахстана. И хотя его официальный визит в Россию продолжается, тем не менее, напрашиваются предварительные итоги. Во-первых, он не остался в тени российского президента, который известен своей брутальностью. А такие опасения были учитывая токаевский образ интеллигента и его первый выход в свет в статусе главы государства. Во-вторых, составом своей делегации он показал, что пришел «всерьез и надолго». Одним словом, московское направление стало хорошим стартом, открывшим международную деятельность нового главы государства. Следующий вопрос, какая страна станет второй. Но как бы то ни было, вместе с зарубежными визитами президент становится президентом.

REZONANS . KZ . «Почему шок от смены власти может обернуться уличными протестами?» — Стартовавший в Казахстане политический транзит обернулся явно незапланированными для элиты неожиданностями. Наметившийся в обществе раскол вполне способен спутать акординским стратегам карты… Политолог Толганай УМБЕТАЛИЕВА — Сейчас общество находится в неком, я бы сказала «шоке» от стремительно развивающихся событий. Возможно, именно на это и рассчитывала правящая группа. Конечно, общество ожидало различных сценариев смены власти, но никак не предполагало переименования столицы. По крайней мере, не сегодня и не сейчас. Пока активные граждане переосмысливают и эмоционально реагируют на происходящие политические события, остальное население пребывает в растерянности. Но довольно быстро эта растерянность может перерасти в активную уличную протестность, так как общество чувствует себя не только проигнорированным, но и что особенно важно — обманутым… На снижение рисков дальнейшего политического раскола может повлиять объявление даты выборов. Сегодня политическая элита игнорирует этот фактор, убеждая общество, что переход состоялся, и Токаев является законным и новым президентом.

CARAVAN . KZ . «Минфин отложил всеобщее декларирование по политическим и техническим причинам» — Политические причины здесь явно присутствуют. Вводить всеобщее декларирование в период подготовки президентских выборов было бы ошибкой с точки зрения политических технологий, – уверен политолог Досым САТПАЕВ. – Если строго соответствовать Конституции, то выборы будут в декабре 2020 года. Если они будут досрочными, то могут состояться и в декабре этого года, и в апреле следующего. Но в любом случае одномоментный ввод всеобщего декларирования будет сопровождаться хаосом, суматохой. Это приведет к росту социального напряжения. Поэтому, мне так кажется, минфин решил растянуть это до 2025 года.

«Весна, которую никто не ждет: кто виноват в потопах и сколько денег надо для решения проблемы» — Каждый год в Казахстане одна и та же проблема – весна. Талые воды размывают дороги, заливают сельские и городские улицы, а иногда и дома людей вместе с имуществом. В этом году уже “поплыли” Кокшетау, Северо-Казахстанская и Карагандинская области. На очереди – горные районы страны. Кто виноват в потопах и сколько денег надо для решения проблемы, рассказал председатель комитета по ЧС МВД РК Владимир БЕККЕР.

CAMONITOR . KZ . Женис БАЙКОЖА — «Смогут ли казахи стать конкурентоспособными хотя бы в своей стране?» — Даже сейчас, на 29-м году независимости, часто можно услышать, что казахи в своей стране остаются самыми обездоленными: и процент безработных среди них выше, чем среди представителей других этносов, и уровень жизни в целом ниже, и социальное самочувствие хуже. Время от времени осознание этого выплескивается в эксцессы вроде того, который случился в Караганде, где после убийства у ресторана в новогоднюю ночь казаха-мужчины едва не начались волнения на межнациональной почве. Официальная статистика, характеризующая уровень жизни казахстанцев, так сказать, в этническом разрезе, отсутствует. Но и без нее видно, что подавляющее большинство тех, кто живет на съемных квартирах, отдавая за их аренду немалую часть своих скудных доходов, имеет долги по кредитам перед банками, добивается получения пособий «по бедности», – представители титульного этноса.

«Анатомия недовольства: гражданская позиция или банальное «тявканье»?» — Волна недовольства, прокатившаяся в социальных сетях после ухода Елбасы с президентского поста и первых заявлений нового главы государства, постепенно переросла в хайп. Поначалу казалось, что таким образом люди хотят выразить свое отношение к политическому процессу. Но чем больше нарастало напряжение, тем отчетливее становилось то, что судьбоносному для нашей страны решению кто-то пытается придать вид эволюции в обратную сторону. Проанализировать вылившийся в виртуальное пространство негатив мы попросили политолога Айгуль ОМАРОВУ — Меня удивляет и даже поражает поднявшаяся в «Фейсбуке» и других соцсетях волна негатива. Причем больше всего над ситуацией изгаляются те, кто ранее не был замечен в проявлении гражданской позиции.

Сауле ИСАБАЕВА — «Переход на трехъязычное обучение в школах отменяется?» — «Сначала казахский и русский языки, а уже потом английский!» — новая установка для образовательных учреждений из уст президента страны Касым-Жомарта Токаева за последние семь дней прозвучала дважды: на совещании с акимами и в интервью газетам Aiqyn и Egemen Qazaqstan. А это может означать только то, что скандальная реформа трехъязычия должна быть свернута. Плохо это или хорошо? Что будет с теми проектами, которые уже успели запустить в рамках госпрограммы? И в каком направлении мы будем двигаться теперь?

VLAST . KZ . «Латинизация бизнеса» — В прошлом году глава государства своим указом поручил осуществить переход на латиницу до 2025 года, и в феврале был разработан план. К 2025 году планируется перевести на латинскую графику все делопроизводство, а на 2019 год пока запланировано обучать население новому правописанию и подготовить для этого преподавателей. 27 января информагенства страны сообщили о том, что на съезде «Нур Отан» был представлен новый логотип партии на латинице. До этого многие предприниматели Алматы перевели на латинскую графику свои вывески. Vласть разбирается, отчего многие изменили написание, почему латиница на городских вывесках такая разная, и нужно ли уже сейчас заказывать новые вывески.

EXCLUSIVE . KZ . «Ждет ли Центральную Азию хаос национализма?» — Национальный вопрос — один из самых острых в Центральной Азия. Серия громких межэтнических конфликтов, таких как Ошская трагедия, периодические вспышки на национальной почве в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане показывают, что проблема существует и может быть использована некими силами в «нужный» момент. Фонд имени Фридриха Эберта изучил проблему в рамках исследования регионализации в Центральной Азии и представил результаты анализа. Авторы исследования отмечают, что одна из мин замедленного действия, имеющая непосредственное влияние на безопасность отдельных личностей и безопасность государств, — это формирование эксклюзивистских национальных идентичностей.

365 INFO . KZ . «Интернет начинают делить на национальные «территории» — что дальше?» — Контроль в интернете будет только усиливаться, считает Шавкат САБИРОВ, президент Интернет Ассоциации Казахстана. И не только у нас, но и во всем мире. Правда, борьбе с киберпреступностью это помогает мало, потому что разворачивается война «мировых полюсов» — Интернет уже называют «сплинтернетом», разделенным на национальные сегменты. Это отражение всего происходящего в мире, когда страны открыто воюют между собой в киберпространстве. Государственный кибершпионаж становится нормой, об этом открыто говорят многие. Национальная изоляция в интернете, безусловно, будет отражаться на рядовых пользователях. И не в лучшую сторону.

«Пора ввести личную ответственность за провалы госпрограмм» — Идея сенатора МАМЫТБЕКОВА основана на фактах: госпрограмм много, а результатов мало. Различные государственные программы принимаются постоянно, а вот качество их реализации оставляет желать лучшего. Изъяны проявляются уже на стадии планирования, не говоря уже о последующих. Чтобы как-то переломить ситуацию, нужен целый комплекс мер. В том числе и карательного характера.

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