Атырау. 5 апреля. КазТАГ — Т1,5 млрд требуется для переселения четырех населенных пунктов, находящихся вблизи завода Карабатан в Атырауской области, передает корреспондент агентства.

«В прошлом году поднимался вопрос о переселении четырех населенных пунктов вблизи завода Карабатан. Жители просили переселить их в связи с ухудшением экологической обстановки в этой местности, отсутствием инфраструктуры, дорог, школ, детских садов и т.д. Здесь расположены населенные пункты Карабатан, Ескене, разъезды 469 и 496. Мы подсчитали. Для переселения требуется Т1,5 млрд, а чтобы провести туда всю инфраструктуры до Т8 млрд», — сказал руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области Кадыржан Арыстан на брифинге в пятницу.

По его словам, два населенных пункта относятся к Макатскому району, два в подчинение областного центра.

«Эффективная мера – это переселение. Никто не возражает, понимает, что нужно переселение. Сейчас эти населенные пункты находятся в близости к санитарно-защитной зоне завода. В свое время расстояние санитарно-защитной зоны было определено в 7 км. Если ее расширят, то переселение неизбежно. Мы предлагали компании НКОК выкупить эти земли сейчас, переселить население. Пока вопрос на стадии рассмотрения. По планам руководства компании НКОК, в 2023 году планируется увеличение переработки нефти на заводе. В этом случае они будут пересматривать границы санитарно-защитной зоны в сторону увеличения. Соответственно, эти населенные пункты подлежат переселению», — отметил Арыстан.