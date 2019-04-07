Кыргызстанцы доказали, что не допустят семейно-кланового правления в стране – Жээнбеков

Алматы. 7 апреля. КазТАГ – По словам президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова, кыргызстанцы доказали, что не допустят семейно-кланового правления в стране, сообщает Кыргызское телеграфное агентство (КирТАГ).

«Великий день, овеянный духом свободы, олицетворяющий несокрушимую волю народа к возрождению, стремлением к новым высотам развития. Кыргызстанцы доказали, что они никогда не смирятся со своеволием авторитарной власти, не допустят семейно-кланового правления в стране. 7 апреля – начало новой эры, больших перемен в политике, экономике, обновлений в общественной жизни», — говорится в воскресном обращении Жээнбекова к гражданам страны.

Он подчеркнул, что кыргызстанцы не вправе забывать, какой дорогой ценой досталась народу победа Апрельской революции.

«Отдавая дань глубокого уважения подвигу погибших в трагических событиях 7 апреля 2010 года, в целях увековечения их памяти, накануне я подписал указ о проведении в 2020 году 10-й годовщины народной Апрельской революции, имевшей важное историческое значение в борьбе кыргызстанцев за справедливость», — сказано в обращении.

Президент Кыргызстана назвал 7 апреля одним из важных дней в истории страны.

«Мы никогда не забудем подвиги наших соотечественников, ценою собственных жизней отстоявших свободу, светлое будущее народа и целостность нашего государства. Претворение в жизнь идей и целей Апрельской революции – наш святой долг. Наша цель – не сворачивая с выбранного курса, превратить Кыргызстан в комфортную для жизни и работы страну, в свободное, правовое и сильное государство. Кыргызстан никогда не свернет с демократического курса», — подчеркнул Жээнбеков.