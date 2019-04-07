«Мы должны внушать, что будущее – не за начальниками и артистами, а за теми, кто создает материальные ценности, кормит, одевает, строит, создает прибавочную стоимость»

Сетевые СМИ о проблемах молодежи

Мерей СУГИРБАЕВА — «Умные молодые казахстанцы или уезжают за рубеж, или подаются в мошенники. Остальные «пытаются работать»» — “Казахстан опередил партнеров по ЕАЭС в росте безработицы, – сообщил 1 августа прошлого года портал zakon.kz. – За последний год число безработных в нашей стране выросло на 65 процентов. Это 153 тысячи человек”. Однако алматинские предприниматели уверены в обратном: некого брать на работу.

Хозяйка кафе-бистро, расположенного в “золотом квадрате” Алматы Сауле САБИТОВА — Я живу в условиях постоянной нехватки кадров. У меня, как у работодателя, сложилось впечатление, что самые умные, то есть подготовленные, молодые казахстанцы уезжают учиться и работать за границу, менее подготовленные, но тоже неглупые, подаются в мошенники, а третьи, окончившие совсем слабенькие провинциальные школы, пытаются работать. Именно пытаются, потому что плохо владеют любым языком, в том числе и родным.

В поисках кадров – официантов и посудомойщиков – регулярно даю объявления через один популярный интернет-портал. Позвонят, спросят – и пропадают. А если и приходят, плакать хочется. Вроде симпатичные ребята, но, когда открывают рот, сталкиваешься с чем-то нереальным! Вот парень у нас приступил к работе. Из десяти заказов только один сделал правильно. Я таких, как он, называю потомками Эллочки-людоедки, словарный запас которой состоял из 30 слов.

У меня вообще сложилось впечатление, что чуть у наших соотечественников срабатывает интеллект, как они начинают задаваться вопросом: а зачем работать-то, когда кругом столько лохов, которых так легко уговорить расстаться с деньгами, а полиция не спешит прийти к ним на помощь?

В лучшем случае те, кто пообразованнее, идут, к примеру, в ЦОНы на оклад в 60 тысяч тенге в надежде, наверное, выбиться в начальники.

Руководитель департамента транспорта, телекоммуникации, строительства и инфраструктуры компании “GRATA International” Ержан ЕСИМХАНОВ – Вот говорят – работы нет, денег нет, кризис, и молодежи некуда податься. А я, вы знаете, осенью младшего юриста в команду искал. И у меня совсем другие впечатления.

Компания у нас известная, позиция хорошая, зарплата высокая. Мы получили около тридцати резюме. Каждому, кто отправил его, дали возможность пройти предварительное тестирование на знание законодательства. Очень простое, если разобраться. По итогам тестирования отсеялись две трети. То есть 60 процентов кандидатов, почти все с красными дипломами юридических вузов, не смогли пройти элементарный тест на знание законодательства. С оставшимися десятью я провел интервью сам. Результат – один подходящий кандидат. Один. Из тридцати. При этом ничего сверхъестественного я не требую. Кандидат нужен был адекватный, готовый много работать и зарабатывать, владеющий английским, умеющий формулировать мысли, желающий развиваться и расти.

Ольга ЛОГИНОВА – «Детки не в порядке» — 22 марта в двух городах Казахстана прошли акции протеста, вызванные, в том числе, переименованием столицы. В Астане и Алматы люди в гражданской одежде, часто очень молодые, мешали операторам снимать задержания протестующих. Нередко – их ровесников. В следующие дни молодежь была заметна и на других мероприятиях, в частности, на концертах в поддержку того же переименования столицы и улиц в крупных городах. Vласть разбиралась в том, какие мотивы были у молодых людей по обе стороны «баррикад» – у довольных действующей политикой властей и у недовольных.

Часть первая. Недовольные.

Молодой блогер и гражданский активист из Талдыкоргана после переименования столицы и центральной улицы его города (проспект Тауелсиздык – самая длинная улица города – тоже был переименован в честь первого президента Казахстана – V) высказался в соцсетях против этих решений. Vласти он сказал следующее — «Я высказывался, писал, что я против переименования моей улицы, моей столицы. После начались разговоры, слухи, что меня в разработку взяли».

По его словам, это не первый случай, когда до него доходят слухи о том, что он, возможно, столкнется с проблемами из-за своей активности. «Недавно к нам в город приезжал премьер-министр Мамин. Насколько я знаю, согласно протоколу местная власть должна обеспечить беспрепятственный проезд кортежа. Что сделали у нас в районе «Каратал»? Убрали лежачего полицейского, но не полностью, а только половину. Именно на той стороне, где проезжал Аскар Мамин. Проехал его автомобиль, полицейская машина и скорая. Мы об этом написали. Затем ко мне приехал полицейский и сказал, мол, будь осторожнее. Якобы ищут поводы, чтобы меня заткнуть. Пока это на уровне слухов, но тревожные звоночки, скажем так, уже поступали. Другой знакомый с госслужбы говорил, что не сейчас, не сразу, но позже меня могут взять в раскрутку».

Часть вторая. Довольные.

Мади АХМЕТОВ выходит с работы и спускается по ступенькам здания алматинского филиала партии Нур Отан. В 23 года он уже во второй раз был избран председателем алматинского молодежного крыла «Нур Отана» – «Жас Отан». Пока мы идем до ближайшей столовой, Мади рассказывает, что только вернулся из Анкары, где был по учебе, что сейчас учится на гранте в магистратуре КазНУ по специальности «политология», и что со школы всего добивался сам — став победителем республиканской олимпиады, он выиграл грант на обучение по специальности «журналистика». В студенчестве началась волонтерская работа — «Я со студенческих лет работал по проекту „Мәңгілік ел“ – формирование общественного сознания, это в рамках проекта МОН РК. Была первая студенческая республиканская научная экспедиция „Қазақ елі“. Президент же в своей статье озвучил сакральные места – мы в то время уже начинали свои похожие проекты, мы объездили более 16 регионов Казахстана. Основная цель – это встреча с молодежью, им объяснить правильную информационную грамотность, какая повестка стоит в стране, в обществе, и как они получают эту информацию».

Вскоре знакомые по волонтерской работе пригласили Мади помочь с политической агитацией. «В 2016 году были выборы в маслихат и в парламент, всех уровней, и мы тогда по городу Алматы начали огромную агитационную кампанию, более 2000 человек – молодых активистов во главе с «Жас Отаном». Мы делали агитационную кампанию партии «Нур Отан». Я побаивался, но в конечном итоге мне это все понравилось. И вот этот весь процесс, который длился полтора месяца, меня настолько увлек, меня настолько это раскрыло с другой стороны и я зажегся этим, и потом решил, мне стало интересно».

Часть третья. Монополия на молодежь

В Казахстане молодежью на государственном уровне занялись с середины 2000-х годов. «Очевидно, импульсом для этого послужили „цветные” революции в странах СНГ: Грузии, Кыргызстане и Украине, где действующим активом были молодые люди», – объясняет эксперт в области молодежной политики Ирина МЕДНИКОВА. – Власти Казахстана в этом смысле словно опомнились и начали срочно возвращать контроль над молодежью, причем так как умели: по-советски».

Государственные молодежные организации, воспринимаемые молодежью как социальные лифты, обычно не оказывают давления на студентов, состоящих в них, и там довольно спокойная атмосфера. Давление может оказываться на отдельных инакомыслящих студентов со стороны администрации вузов. «Грант, место в общежитии, оценки на зачетах и экзаменах и, наконец, собственно, диплом – всё это предмет торга и шантажа», – поясняет Медникова. Еще один механизм давления на молодых людей, состоящих в независимых организациях – прямое давление со стороны сотрудников органов. «Активистов вызывают в акимат или приглашают на встречи под видом сотрудников акимата представители комитета национальной безопасности. Здесь точкой давления становится снова обучение в вузе, если это студент, а также работа, если молодой человек уже трудится или даже семья и родители – нередко именно к ним приходят с профилактическими беседами», – объясняет Медникова.

Авторитарная пропаганда, по её словам, оперирует известными концептами: собственно, авторитет лидера и правильность, непоколебимость выстроенной им идеологической системы — «Даже если эту правильность электорат не имеет возможность проверить, или, к своему несчастью, в ней сомневается, ему в довольно агрессивной форме – давление в случае ослушания – предлагается принимать ее на веру, и тогда такая политическая система буквально сближается с религиозной, а ее апологеты становятся похожими на фанатиков, – говорит эксперт. – Молодежь – наиболее необразованная и инертная часть электората, не умеющая проверить прочность идеологем, поэтому она и стала первой жертвой и прислугой такой системы».

Эдуард ПОЛЕТАЕВ – «Хлеба и зрелищ: как вывести молодёжь в офлайн и куда направить её силы?» — От молодёжи зависит, насколько устойчивой будет экономика и пенсионная система и насколько дружественными останутся связи со странами постсоветского пространства. О детях независимости шла речь на заседании экспертного клуба «Мир Евразии» на тему «Интеграция и молодёжь в реалиях XXI века».

Каждый пятый гражданин стран СНГ родился и вырос уже после распада СССР, в условиях независимых государств. По данным Межгосударственного статистического комитета содружества, речь идёт о 60 млн человек от 15 до 29 лет (в этих данных учтена Украина, которая в 2018 году вышла из состава СНГ). Для нового поколения общее прошлое постсоветских государств – это факт из учебника истории и не более того. Молодёжь также называют поколением гаджетов – они на «ты» с новыми технологиями, но менее активны в повседневной жизни. В то же время молодёжь нередко вовлекают в радикальные и деструктивные движения, в ряде стран молодых и совсем юных граждан использовали для осуществления «цветных революций». Все эти факты говорят о том, что молодёжью нужно заниматься профессионально, подчеркнули участники дискуссии. Вопрос в том, как это сделать.

Координатор центра социальных и политических исследований «Стратегия» Ольга СИМАКОВА считает, что интересы государства и молодёжи зачастую не совпадают, поэтому далеко не всегда государственные инструменты поддержки молодёжи работают — «Молодёжь, может быть, хочет заниматься не бизнесом, а творчеством. Но программы навязывают определённые действия, в рамках которых ты только и можешь двигаться. Взять ту же самую поддержку села. Молодёжи, может быть, не хочется переезжать в село, ей надо выехать из села. Но в предложенном курсе звучит «поддержка села», а не «поддержка молодёжи на селе». Нужно все-таки определиться, кем является для государства молодёжь – проблемой или возможностью«.

Напомню, 2019-й в Казахстане объявлен Годом молодёжи. Намечено множество мероприятий в рамках молодёжной политики государства. И это благоприятное время для того, чтобы обратить внимание на проблемы, препятствующие развитию молодых граждан. Одна из самых злободневных связана с качеством образования, считают эксперты.

Политолог Аскар НУРША — «Среди молодых много тех, кто хочет изменить свою жизнь к лучшему, но они не получили должного образования. У них нет равных возможностей в распределении благ, поэтому есть проблема маргинализации определённой части молодёжи, которая подвержена влиянию со стороны. Мы пожинаем плоды 1990-х годов, когда был кризис образования. А сегодня в сфере образования у нас постоянные реформы: одни учатся по программе предыдущего министра образования, другие – по программе действующего«.

На сегодня нет общности ни постсоветской, ни даже евразийской молодёжи, констатировал директор центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей ЧЕБОТАРЕВ — «Молодёжные мероприятия на постсоветском пространстве носят чаще двусторонний, чем многосторонний характер. Разве что Россия в силу ряда причин смотрит шире и старается собирать молодёжь со всего бывшего СССР, хотя уже есть затруднения с прибытием участников из Украины, Грузии или стран Балтии. Как сделать, чтобы появилась новая общность постсоветской молодёжи, трудно сказать. Потому что есть общность людей нашего поколения, более старшего, которая сплочена русским языком, близкой ментальностью. Нынешнее же молодое поколение более мобильно и склонно к интеграции, но не в рамках пространства, которое мы называем евразийским. Им подавай весь мир«.

Женис БАЙХОЖА – «Смогут ли казахи стать конкурентоспособными хотя бы в своей стране?» — Например, почти невозможно представить молодого казаха (казашку), не грезящего о вузовской «корочке». Прежде, в советские годы, поступить в университет или институт мог лишь каждый четвертый выпускник школы – больше просто не принимали. И потому слова «студент», «специалист с высшим образованием» означали более высокий статус относительно других соотечественников, выход на качественно иной уровень своего позиционирования в обществе. Сегодня ситуация кардинально изменилась: вузов стало намного больше, сняты все ограничения по количеству студенческого контингента, профильное министерство максимально облегчило жизнь абитуриентам. И теперь дорога в университеты открыта практически для любого желающего, даже для того, кто не осилил как следует школьную программу. Не удалось получить грант – можно пойти на платное отделение. У родителей нет денег – можно взять кредит в банке: авось, как-нибудь рассчитаемся. Главное – чтобы сын (дочь) был «не хуже других» и тоже имел диплом. Но ведь вакансий для выпускников вузов в стране больше не стало. Вот и бродят в поисках более или менее неплохо оплачиваемой работы сотни тысяч молодых людей с никому не нужными «корочками».

Представители большинства других этносов, которым присущ тот самый здоровый прагматизм, уже давно поняли, что в условиях современного Казахстана это бесперспективный путь. Они не гонятся за высшим образованием, не берут под него кредиты – для них предпочтительнее открыть свою небольшую фирму по обслуживанию компьютерной техники, СТО, салон красоты, кафе, крестьянское хозяйство, колбасный цех и т.д. (вспомните сетования некоторых национал-популистов по поводу того, что «инородцы» захватили чуть ли не весь бизнес в стране). А если на это нет денег, то идут в востребованные рабочие профессии.

Какой еще путь к жизненному успеху видит сегодня казахская молодежь? Это так называемое «творчество», как принято считать то, чем занимается отечественный шоу-бизнес. Количество певцов, юмористов и шоуменов в Казахстане уже зашкаливает, и создается такое ощущение, что половина страны пытается петь и смешить с концертных площадок и телеэкранов, а другая половина их слушает.

…Казахскоязычная молодежь любит читать издания вроде «Жұлдыздар отбасы» (о жизни тех самых «звезд» и их окружения). Но воротит нос от «умного», просветительского контента. Несколько лет назад в Казахстане начали издавать научно-популярный журнал, причем весьма интересный по содержанию, для детей и подростков «Oyla» («Думай»). Поначалу он выходил на обоих основных языках нашей страны. Однако вскоре выпуск казахскоязычной версии пришлось прекратить – слишком мало оказалось читателей. Возобновить его удалось лишь благодаря финансовой поддержке партнеров, а ежемесячный тираж в 2500 экземпляров стали бесплатно распределять между школами и библиотеками: может, хоть так удастся возбудить интерес. Иначе говоря, спрос на русскоязычную версию со стороны подписчиков есть (ее тираж составляет 17500 экземпляров), а на казахскоязычную – нет. Хотя детей, обучающихся в казахских школах, в разы больше. Не правда ли, показательный факт?

Вывод из всего вышесказанного очевиден: нам следует принципиально по-иному ориентировать представителей подрастающего поколения – в плане получения той или иной информации, тех или иных знаний и навыков, формирования ценностных установок, жизненных и профессиональных предпочтений. Мы должны внушать им (дома, в школе, по ТВ и Интернету), что будущее – не за начальниками и артистами, а за теми, кто создает материальные ценности, кормит, одевает, строит, создает прибавочную стоимость, кто в состоянии освоить технические и технологические новинки. Что только такая ориентация позволит им не оказаться на обочине жизни, стать востребованными, строить свои судьбы без оглядки на государство, тем более что последнему, будем откровенны, до них нет особого дела…

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