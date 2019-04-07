Недостаточной назвал Токаев работу в сфере здравоохранения в Казахстане

Астана. 7 апреля. КазТАГ – Недостаточной назвал президент Касым-Жомарт Токаев работу в сфере здравоохранения в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Сегодня отмечается Всемирный день здоровья. В этом году он посвящен теме всеобщего охвата услугами здравоохранения. В Казахстане из республиканского бюджета на здравоохранение выделено Т1,18 трлн. Многое делается, в том числе в рамках ГОБМП (гарантированного объема бесплатной медицинской помощи – КазТАГ). Но этого недостаточно», — написал Токаев в воскресенье на своей странице в Twitter.

По его словам, «до сих пор сохраняются сложности с доступом к элементарным медицинским услугам в регионах».

«Важно продолжать работу в этом направлении. Вопросы охраны здоровья граждан находятся под моим пристальным вниманием», — добавил Токаев.