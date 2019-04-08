Экспертное мнение: Для реальной борьбы с теневой экономикой нужно снизить комиссию за POS-терминалы

Алматы. 8 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Для реальной борьбы с теневой экономикой нужно снизить комиссию за POS-терминалы, заявил основатель и генеральный директор Республиканского центра помощи предпринимателям (РЦПП) Дмитрий Казанцев.

«Предлагаю снизить банковскую комиссию за операции через POS-терминалы в 10 раз, чтобы борьба с теневой экономикой приобрела наконец реальные очертания. Сейчас мы (предприниматели – КазТАГ) платим эти 3% банку, а конкретно – частной структуре, которой и без нас вечно помогает деньгами государство. Еще 3% – налог государству. Где это видано, что банковская комиссия была равна налогу, который предприниматели платят государству!» — возмутился Казанцев, комментируя корреспонденту МИА КазТАГ заявление министра национальной экономики Руслана Даленова о том, что власти Казахстана готовят ряд мер по снижению теневой экономики.

Эксперт задается вопросом, «почему Национальный банк не может взять все это под свой контроль и, наконец, убрать этот банковский процент».

«Например, сделать комиссию на уровне 0,2%, 0,3% или 0,5%? Вот если регулятор сможет сделать это – снизить банковскую комиссию за операции через POS терминалы – тогда, уверен, многие предприниматели вздохнут свободнее, продавцам не будет иметь никакого смысла воровать, а хозяевам бизнеса – придумывать всевозможные приемы борьбы с этим воровством», — уверен собеседник агентства.

Спикер от лица РЦПП выразил готовность принять участие в разработке нового закона или инициировать внесение необходимых поправок в законодательство.

«Согласитесь, не только многие предприниматели, но и большинство обычных людей хотят оплачивать услуги и товары в безналичной форме», — убежден глава центра.

Оплата картой, поясняет Казанцев, «это как раз чистые деньги».

«Вот это уже никак спрятать не удастся. Но предприниматели принципиально не устанавливают у себя POS-терминалы. Даже если они есть, часто ссылаются на то, что они не работают. Сейчас в Казахстане сложилась ситуация, когда бизнесу невыгодно, когда люди платят картами. Еще раз замечу как предприниматель – если мое предложение будет принято и реально осуществлено, тогда и я буду делать все от меня зависящее, чтобы принимать оплату исключительно в безналичной форме. Это выгодно и мне, и государству, которое достигнет поставленных перед собой целей по снижению уровня теневой экономики», — заметил эксперт.

По его мнению, когда Даленов заявляет о необходимости в ближайшие годы вывести минимум 40% бизнеса из тени, это, как минимум, не вдохновляет.

«Я вообще не понимаю, когда наши министры говорят о стратегиях на 10 лет вперед. И продолжают, что «через два года достигнем этих целей», «через пять лет – вот этих». Сев в министерское кресло, они целый год придумывают планы на десятилетие вперед, потом довольно быстро перемещаются в другое место, его место занимает новый министр, который всю эту карусель запускает по новой», — уточнил глава РЦПП.

Причем, Казанцев никак не поймет, по каким принципам в Казахстане борются с теневой экономикой.

«Вот чиновники разных мастей говорят, что кассовые аппараты онлайн – это реальная борьба с теневой экономикой. Хорошо, но не совсем понятно. В первую очередь, непонятно, как на самом деле кассовые аппараты онлайн ведут борьбу с «теневой» экономикой», — заметил собеседник.

Он поделился своими соображениями как действующий казахстанский предприниматель.

«Для меня, что обычные кассовые аппараты, что кассовые аппараты онлайн – без разницы. Почему? Да просто потому, что если предприниматель не захочет пробить чек и скрыть свои доходы, он так и сделает. И здесь нет никакой разницы, обычный кассовый аппарат у него стоит или онлайн», — резюмировал Казанцев.

Напомним, ранее министр национальной экономики Руслан Даленов заявил, что власти Казахстана готовят ряд мер по снижению теневой экономики. В числе названных им мер – предоставление бонуса от государства тем, кто пользуется при оплате банковскими карточками. Министр уточнил, что парламентом уже приняты поправки по вопросам торговли, согласно которым «предполагаются компенсации за счет налога затрат бизнеса на приобретение онлайн кассовых машин, которые могут передавать информацию, обслуживать карточки банковские». Это, по мнению главы МНЭ, «серьезное подспорье для предпринимателей, также конкретная мера по выводу ряда отраслей, что называется «на солнышко».