Кашмир – опасная смесь религиозных, этнических, исторических и геополитических проблем 08.04.2019 12:30 Владислав ЮРИЦЫН За рубежом 73 0 Востоковед Лаура Ерекешева об основополагающих факторах индо-пакистанских отношений Похожие материалы: Не успевшим получить гражданство репатриантам продлили статус оралманов в Казахстане Главы МИД Казахстана и Китая обсудили ситуацию этнических казахов Ашимбаев: Проблема этнических казахов – исключительно внутреннее дело КНР, и РК вмешиваться нет резона В Казахстане создан Курултай женщин для решения проблем семьи, женщин и детей «Все в Казахстане и вокруг него ломают голову, куда может привести цепочка изменений, начатая 19 марта первым президентом Казахстана Назарбаевым». «Игнорирование проблем села несет угрозу национальной безопасности!». «Художники Казахстана бьют тревогу»