Казахстан будет способствовать укреплению эффективности и авторитета ОБСЕ – Токаев

Астана. 8 апреля. КазТАГ — Казахстан будет способствовать укреплению эффективности и авторитета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев.

«Казахстан продолжит активное сотрудничество с ОБСЕ, будет способствовать укреплению ее эффективности и авторитета», — написал Токаев на своей странице в Twitter в понедельник.

Он напомнил, что «саммит ОБСЕ в Астане в 2010 году стал заметным событием в мировой политике».

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел в Акорде встречу председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мирославом Лайчаком.

В ходе встречи Токаев подчеркнул миролюбивый характер казахстанской внешней политики и отметил приверженность Казахстана конструктивному сотрудничеству с международными организациями. В свою очередь Лайчак отметил, что целью ОБСЕ является предупреждение конфликтов, обеспечение безопасности, эффективное многостороннее сотрудничество, а также особо выделил стратегическую роль Казахстана в урегулировании международных кризисов.

В рамках встречи стороны также обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, отдельно остановились на перспективах взаимодействия РК с ОБСЕ.

Напомним, 8 апреля в ходе встречи Лайчака с министром иностранных дел Казахстана Бейбутом Атамкуловым обсуждался вопрос создания центра ОБСЕ по устойчивой взаимосвязанности.