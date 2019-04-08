Токаев о проекте «Кок-Жайлау»: Нельзя спешить в таких важных вопросах

Астана. 8 апреля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, говоря о проекте горнолыжного курорта (ГЛК) «Кок-Жайлау», выразил мнение, что нельзя спешить в таких важных вопросах, передает корреспондент агентства.

«Аким Алматы Бауыржан Байбек для оценки мнений аналитиков и изучения мнений горожан предложил отложить строительство горнолыжного курорта «Кок-Жайлау». Я поддерживаю это решение, которое было принято по моему предложению. Нельзя спешить в таких важных вопросах», — написал Токаев в понедельник на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что в ходе заседания общественного совета Алматы Байбек предложил отложить строительство (ГЛК) «Кок-Жайлау». По его словам, нужно соблюсти баланс экономики, социума и экологии, «то есть создавать современные курорты при минимальном воздействии на окружающую среду». Он выразил мнение, что власти города «не должны торопиться». По словам Байбека, «нужно рассмотреть все экспертные мнения и перспективы новых локаций». Члены общественного совета предложение акима поддержали.

Напомним, планы властей реализовать проект «Кок-Жайлау» регулярно подвергаются критике. Противники проекта опасаются вреда, который может быть нанесен экосистеме региона и ухудшения экологической обстановки в Алматы. Власти города неохотно идут на диалог с противниками проекта. Например, 20 февраля гражданских активистов движения «Защитим Кок-Жайлау», пришедших на отчетную встречу с акимом Алматы Б. Байбеком, задержала полиция. Как сообщил глава общественного фонда Liberty Галым Агелеуов, полиция задержала Андрея и Алису Бузыкиных, пришедших на отчетную встречу, а 19 февраля поздно вечером полиция приехала домой к Дильнар Инсеновой и Сахибе Жанабаевой с требованием, чтобы они не приходили на встречу с акимом. Позже пресс-служба департамента полиции Алматы распространила сообщение с утверждением о том, что активисты задержаны якобы за то, что пытались сорвать проведение отчетной встречи.

3 апреля сообщалось, что тендерная комиссия определит судьбу пяти участков в Иле-Алатауском национальном парке, четыре из которых отведут под строительство горного парка «Кок-Жайлау». Речь идет о территории площадью 134,5.