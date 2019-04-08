Во время пожара птицефабрики «Жас-канат-2006» погибло более 5 тыс. птиц

Алматы. 8 апреля. КазТАГ – В результате пожара на птицефабрике ТОО «Жас-канат-2006» в Рудном произошел падеж птицы в количестве 5126 голов, сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.

«8 апреля в 05:11 на пульт специализированного отряда г. Рудный поступило сообщение о том, что горит отдельно стоящее одноэтажное каркасно-металлическое помещение птицефабрики ТОО «Жас-канат-2006». Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 05:25. Пожар локализован в 07:00 и ликвидирован в 07:05… В результате пожара произошел падеж птицы в количестве 5126 голов. Материальный ущерб устанавливается», — говорится в информации.

Указывается, что площадь пожара составила 110 кв. метров, из них 10 кв. метров в помещении цеха и 100 кв. метров – по кровле здания.

«Пожаром повреждены электрощитовые пометоудаления, частично ленты пометоудаления и электропроводка, а также кровля здания… Жертв и пострадавших нет. На месте пожара работает испытательная пожарная лаборатория. Предварительная причина пожара – КЗ электропроводов», — уточняется в информации.