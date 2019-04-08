«Золото» и «серебро» сильнейших казахстанских дзюдоистов, наш саблист-юниор в шаге от медали чемпионата мира, первая осечка футбольной «Астаны», неоднозначные результаты женских сборных РК по регби-7 и хоккею

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Дзюдо: медали Казахстану принесли только лидеры

На очередной турнир серии «Гран-при» в турецкую Анталью сборная Казахстана поехала другим составом, чем неделей раньше в Тбилиси. В мужской команде были 11 спортсменов во главе с нашим наиболее титулованным дзюдоистом, чемпионом мира и призером Олимпийских игр Елдосом Сметовым (из первых номеров был также победитель прошлогодних Азиатских игр Дидар Хамза, тогда как остальные не столь известны широкой публике). А вот женскую команду в единственном числе представляла Отгонцецег Галбадрах. Именно эти двое и добились успеха.

На снимке: Елдос Сметов

Сметов, боровшийся в самом легком у мужчин весе до 60 кг, поочередно одолел соперников из Азербайджана, Болгарии, Бразилии и Великобритании (трех последних досрочно), после чего сошелся в финальной схватке с узбеком Кемраном Нуриллаевым и в начале заключительной минуты поединка одержал чистую победу. В итоге он был удостоен золотой медали.

Добралась до финала и Галбадрах (самая легкая весовая категория у женщин – до 48 кг), которая взяла верх над дзюдоистками из Польши, Испании и Сербии. В схватке за «золото» ей противостояла Дистрия Красники из Косово, победительница прошлогоднего «Мастерс» (этот турнир по своему статусу идет сразу после чемпионата мира). Получив на одно шидо, или предупреждение, больше, чем ее оппонентка, Галбадрах пошла, что называется, ва-банк и нарвалась на иппон.

Из других казахстанцев более или менее к пьедесталу почета подобрались Жанболат Бакбергенов (до 73 кг) и Ерсултан Музаппаров (до 90 кг), которые заняли в своих весах 7-е места. Остальные выбыли из борьбы за медали и рейтинговые очки на более ранних стадиях.

Фехтование: к пьедесталу ЧМ не пустил будущий чемпион мира

В польском городе Торунь проходит чемпионат мира среди юниоров (спортсменов, родившихся не раньше 1999 года) и кадетов (появившихся на счет не раньше 2001-го). На сегодня завершились личные соревнования саблистов.

На снимке: Бакдаулет Куралбекулы

В старшей возрастной группе у парней успешно выступил 19-летний казахстанец Бакдаулет Куралбекулы. После квалификационного раунда он в «боях на выбывание» поочередно взял верх над четырьмя соперниками (двумя поляками, голландцем и фехтовальщиком из США) и вышел в 1/4 финала, где его ждал итальянец Лоренцо Рома. Судьбу поединка решил один укол, нанесенный Бакдаулету. Он уступил со счетом 14:15. А Рома после этого, выиграл у американца и румына, стал чемпионом мира. В турнире участвовали более 140 саблистов.

Чемпионат мира продлится до 12 апреля. С особым интересом мы будем ждать соревнований в мужской шпаге, где позиции Казахстана особенно сильны.

Регби-7: планы выхода в Мировую серию придется отложить

В Гонконге прошел ежегодный женский квалификационный турнир по регби-7, в котором определяется команда, получающая право перейти в следующем году в число 16 сборных-участниц основной сетки Мировой серии. Кстати, через последнюю можно завоевать путевки на Олимпийские игры: таким образом разыгрываются 4 из 12 вакансий. Но этот шанс получат только те сборные, которые уже выступают в Мировой серии, а мы говорим об отборе в нее на следующий год.

Квалификационный турнир проходил в течение двух дней: 4 апреля состоялись матчи в группах, а 5 апреля – поединки «плэй-офф». Вначале 12 сборных были разбиты на три квартета. Согласно регламенту, по две команды из каждой группы напрямую выходили в 1/4 финала, а к ним должны были присоединиться еще две лучшие из числа занявших третьи места.

Казахстанские регбистки начали групповой раунд с победы над соперницами из Аргентины – 17:12. Но затем проиграли бразильянкам – 12:14 и полячкам – 10:12. А поскольку последние, в свою очередь, уступили аргентинкам, то получилось, что три сборные набрали одинаковое количество очков. Пришлось считать дополнительные показатели, согласно которым наша команда заняла второе место.

На снимке: женская сборная Казахстана по регби

Впрочем, лучше бы сборная Казахстана стала третьей, поскольку это вывело бы ее в 1/4 финала на не самую сильную команду Кении, ставшую победительницей в относительно слабой группе. А так пришлось повторно играть с бразильянками. Им наши девушки снова проиграли, причем на сей раз крупно (5:21), и выбыли из дальнейшей борьбы. Что же касается регбисток из Бразилии, то они затем выиграли у кениек (17:5), а в финальном матче у шотландок (28:19) и завоевали право участвовать в Мировой серии.

Наша команда выступала в следующем составе: Анна Яковлева, Светлана Ключникова, Олеся Теряева, Кундызай Бахтыбаева, Нигора Нурматова, Карина Проскурина, Лилия Базярук, Людмила Коротких, Дарья Ткачева, Алина Аскерова, Балжан Койшыбаева (капитан команды), Вероника Степанюга. Главный тренер – Валерий Попов.

Шахматы: Жансая вернула себе лидерство в молодежном рейтинге

Международная шахматная федерация (FIDE) обнародовала новый, апрельский, рейтинг-лист. По сравнению с мартовским оба лидера нашей женской сборной, и Жансая Абдумалик, и Динара Садуакасова, опустились на строчку ниже – теперь они располагаются соответственно на 21-й и 22-й позициях. А вот юная Бибисара Асаубаева поднялась на шесть строчек выше – с 89-ю на 83-ю.

На снимке: Жансая Абдумалик

В рейтинге девушек, которым не исполнилось 20 лет, Абдумалик вернула себе лидерство, которое в марте у нее перехватила россиянка Полина Шувалова (она на год младше, чем Жансая). А 15-летняя Асаубаева поднялась на одну позицию выше и теперь делит 10-11 места.

Хоккей: два поражения на старте чемпионата мира

В Пекине проходит чемпионат мира среди женских команд, выступающих в группе «В» первого дивизиона (это фактически третий эшелон мирового хоккея). Шесть сборных – Китая, Казахстана, Голландии, Латвии, Южной Кореи и Польши – оспаривают единственную путевку в группу «А».

В субботу наши хоккеистки встречались с полячками и проиграли им — 3:5. Уже в самом начале матча в ворота, которые защищала Арина Щеколова, влетели две шайбы. После этого сборная Казахстана сокращала разницу в счете (отличились Дария Молдабай, Анастасия Оразбаева и Малика Алдабергенова), а соперницы восстанавливали ее. Вчера, в воскресенье, наша команда уступила голландской – 1:3. Единственную ответную шайбу забросила Татьяна Королева.

После двух туров лидируют сборные Китая, Голландии и Польши, набравшие максимально возможные 6 очков. Три другие команды очков пока не имеют. Завтра наши девушки сыграют с соперницами из Латвии, 10 апреля – с кореянками, а 12 апреля, в заключительный день чемпионата, – с китаянками.

Футбол: чемпион теряет очки, а «Кайрат» и «Тобол» идут без потерь

В минувшие выходные состоялись матчи 4-го тура чемпионата Казахстана. Первые очки потеряла «Астана». И хотя она сохранила за собой верхнюю строчку турнирной таблицы (благодаря тому, что четырьмя днями раньше провела игру, перенесенную из 18-го тура), теневыми лидерами стали идущие без потерь «Кайрат» и «Тобол».

«Кайсар» – «Астана» 0:0. В двух предыдущих матчах на своем поле кызылординская команда проиграла, и потому она вчера сделала все, чтобы реабилитироваться перед болельщиками. И пусть не смогла распечатать ворота многократного чемпиона страны, но и сопернику этого не позволила.

«Кайрат» – «Окжетпес» 4:1. Гости уже на первой минуте открыли счет: Санат Жумаханов шикарным ударом со штрафного отправил мяч в «девятку». А предшествовал штрафному эпизод, в котором защитник «Кайрат» сбил нападающего, выходившего один на один с голкипером. В таких случаях обычно следует удаление, и неизвестно, смогла бы алматинская команда выиграть, если бы арбитр не пожалел ее, ограничившись предупреждением.

«Тобол» – «Актобе» 2:1. Счет в этой игре ударом с пенальти открыл атакующий полузащитник «Тобола» Азат Нургалиев. Это его четвертый гол в нынешнем чемпионате, и он возглавляет список лучших снайперов. А для гостей это четвертое поражение в четырех проведенных матчах.

«Ордабасы» – «Жетысу» 1:0. Шымкентская команда остается единственной в премьер-лиге, не пропустившей ни одного мяча в свои ворота. Победу ей принес единственный гол, забитый бразильцем Жоао Пауло, – он отличился уже третий раз в нынешнем чемпионате.

«Иртыш» – «Тараз» 2:0. Редкий случай: оба мяча забили в свои ворота игроки гостевой команды. Сначала автогол на свой счет записал защитник Игорь Пикалкин, а затем «отличился» и сам голкипер Самат Отарбаев. Беды «Тараза» усугубились еще и тем, что еще до перерыва он остался в численном меньшинстве из-за удаления одного из своих футболистов.

«Атырау» – «Шахтер» 0:0.

Турнирное положение: «Астана» – 13 очков (провела на один матч больше), «Кайрат» и «Тобол» – по 12, «Ордабасы» – 10, «Жетысу» и «Иртыш» – по 6, «Кайсар» – 4, «Атырау» – 4 (провел на один матч больше), «Тараз» – 3, «Окжетпес» и «Шахтер» – по 1, «Актобе» – минус 12.

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