Комитет по рынку иностранных валют будет собирать информацию на валютном рынке – KASE

Алматы. 21 мая. КазТАГ – Созданный комитет по рынку иностранных валют будет собирать и анализировать информацию на валютном рынке, сообщается на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).

«Комитет создается в целях сбора информации и анализа ситуации на валютном рынке, его работа будет сфокусирована на регулярном обзоре баланса спроса и предложения», — говорится в документе, распространенном во вторник.

Члены биржи, согласно документу, обязаны не позднее 10.10 алматинского времени направлять бирже электронные заявки, превышающие $10 млн или их эквивалент.

Члены комитета собирают заявки членов KASE на покупку-продажу валюты и подготовку сводной информации о таких заявках с группировкой заявок по датам предполагаемой покупки и продажи валюты, наименованиям членов биржи и видам валюты.

Отмечается, что в комитет будут входить сотрудники KASE и Национального банка РК.

Совет директоров KASE утвердил положение о комитете по рынку иностранных валют.

В KASE отметили, что при этом правила проведения торгов иностранными валютами на бирже, регламент торгов, а также условия участия в биржевых торгах не изменились.