О фактах завышения стоимости большинства ПСД до 30% заявил счетный комитет Казахстана

Нур-Султан. 21 мая. КазТАГ — Согдияна Идрисова. О фактах завышения стоимости большинства проектно-сметных документаций (ПСД) до 30% заявил счетный комитет (СК) по контролю за исполнением республиканского бюджета, передает корреспондент агентства.

«Стоимость большинства ПСД сильно завышается, по оценкам экспертов, от 15% до 30%», — сказала во вторник на презентации отчетов правительства в сенате парламента председатель СК Наталья Годунова.

Она отметила, что в этом отношении комитет видит «хорошие резервы для экономии бюджетных средств».

«Здесь мы видим хорошие резервы для экономии бюджетных средств за счет повышения требований к проектным экспертным организациям, возврата государственной экспертизы на новые стратегические проекты, финансируемые бюджетом, актуализации нормативов на проектные работы, а также регламентации качественных характеристик к применяемым строительным материалам», — пояснила Годунова.