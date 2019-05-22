Нужно изменить постановление о защите чести, достоинства и деловой репутации – «Әділ сөз»

Алматы. 22 мая. КазТАГ – Мадина Алимханова. Международный фонд защиты свободы слова «Әділ сөз» заявил о необходимости изменения постановления Верховного суда «О применении в судебной практике законодательства о защите чести, достоинства и деловой репутации», принятого в 1992 году.

«Мы ведем статистику различных претензий к журналистам и обнаружили, что самая востребованная статья – о защите чести и достоинства, и немного реже – о защите деловой репутации. Постановление 1992 года давно требует замены. Мы давно предлагали Верховному суду варианты нормативного постановления. Они разработали проект нормативного постановления самостоятельно. Проект размещен на сайте Верховного суда. Мы посмотрели и изумились. Наши юристы очень внимательно посмотрели все нормы с позиции здравого смысла и международных стандартов и сделали свои предложения и выслали их в Верховный суд. Там есть вещи, которые требуют выражения общественного мнения, в первую очередь, журналистского сообщества», — сказала в среду президент фонда «Әділ сөз» Тамара Калеева.

В свою очередь, руководитель юридической службы фонда Тамара Симахина пояснила, что разъяснения требует само понятие «деловая репутация».

«Первое – это разъяснение, что такое деловая репутация. Иски подают и госучреждения, и госслужащие. У нас в практике были иски от судей. Мы считаем, что деловая репутация есть столько у коммерческих предприятий и индивидуальных предпринимателей, потому что деятельность только этих субъектов направлена на извлечение прибыли», — пояснила она.

Кроме того, по ее словам, предложения фонда «Әділ сөз» касаются требования к ответчику по иску доказывать достоверность распространенной информации. Фонд считает, что доказывать недостоверность информации и факт причинения морального ущерба или ущерба деловой репутации должен истец.

Также, по словам Симахиной, проект нормативного постановления содержит обязанность ответчика приносить официальные извинения.

«Очень часто чиновники требуют публичных извинений. Это в корне неправильно и не соответствуют Гражданскому кодексу – статья 143 ясно и четко предусматривает два способа восстановления опороченной репутации – публикация опровержения или публикация бесплатного ответа. Верховный суд не имеет права изобретать новые способы, только то, что написано в законе», — отметила она.

Кроме того, «Әділ сөз» предлагает ввести трехлетний срок давности для исков о защите деловой репутации.

Как сообщила Калеева, срок обсуждения проекта постановления продлен до конца 2019 года.

«У нас был опыт сотрудничества с Верховным судом и, как правило, они очень серьезно воспринимают компетентные замечания и их учитывают. Сейчас заинтересовались международные организации, ОБСЕ, будут наверняка какие-то рекомендации международных организаций, так что, я думаю, есть вполне реальный шанс, что Верховный суд прислушается к предлагаемым изменениям», — добавила она.