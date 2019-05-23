Более 230 зарегистрированных в РК наименований препаратов для животных запретили ввозить в РФ

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Алматы. 23 мая. КазТАГ – Более 230 зарегистрированных в Казахстане наименований препаратов для животных запретили ввозить в Россию, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской области.

«С 15 мая Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор – КазТАГ) приостановила ввоз на территорию Российской Федерации ряда лекарственных препаратов для ветеринарного применения и кормовых добавок для животных, зарегистрированных в Казахстане. В список вошли 146 наименований фармакологических лекарственных препаратов, шесть наименований иммунобиологических лекарственных препаратов и 79 кормовых добавок, небезопасных для применения», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

В российском ведомстве пояснили, что согласно пункту 3 статьи 29 Договора о Евразийском экономическом союзе, «государства-члены союза во взаимной торговле товарами вправе применять подобные ограничения при условии, если они необходимы, в данном случае, для охраны животных».

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