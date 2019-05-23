Госпакет акций КАЗГЮУ в Нур-Султане в июне выставят на продажу за Т1,7 млрд

Нур-Султан. 23 мая. КазТАГ – Государственный пакет акций университета КАЗГЮУ имени Нарикбаева в Нур-Султане в июне выставят на продажу за Т1,7 млрд, сообщает пресс-служба министерства финансов.

«Наименование организации: АО «Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева». Местонахождение организации: Республика Казахстан, город Нур-Султан, Шоссе Коргалжын, здание 8. Размер реализуемого государственного пакета акций, в % от уставного капитала и количество акций: 35%, 243 483 штук простых акций. Стартовая цена: Т1 746 350 614», — сообщили в минюсте в четверг.

Гарантийный взнос определен в размере Т75 750 000. Как уточнили в ведомстве, тендер состоится 7 июня.

КАЗГУЮ занимается подготовкой и переподготовкой специалистов в области юридических, а также гуманитарных и социально-экономических наук и проведением фундаментальных, прикладных и научных исследований.