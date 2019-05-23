Алматы. 23 мая. КазТАГ – По словам чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Беларуси Ермухамета Ертысбаева, Казахстан готов поставлять нефть в Беларусь после урегулирования вопроса с Россией, сообщает Белорусское телеграфное агентство (БелТА).

«Буквально вчера посол Беларуси в Казахстане Ничкасов провел очень интенсивные и важные переговоры с отраслевым ведомством по поставкам нефти и нефтепродуктов. Мы готовы, вообще никаких проблем нет. У нас нефти и нефтепродуктов предостаточно», — сказал Ертысбаев в четверг.

По его словам, завизировать договоренности между Беларусью и Казахстаном должна Россия, поскольку транспортировка нефти будет идти по находящемуся на ее территории нефтепроводу.

«Россия является стратегическим партнером и для Беларуси, и для Казахстана, а значит, стороны постараются найти приемлемое для всех решение. Конечно, для россиян будет невыгодно: у них своей нефти предостаточно. Но мы хотели бы, чтобы Евразийский союз был выгоден всем участникам. И на этапе становления нашего союза очень важно поддерживать друг друга. Александр Григорьевич (Лукашенко, президент Беларуси – КазТАГ) не просто согласился, он выдвинул еще несколько других сильных и важных аргументов в пользу этого утверждения», — добавил Казахстанский дипломат.

Он отметил, что казахстанскую нефть можно поставлять в Беларусь и по железной дороге, «однако эффективность такого взаимодействия будет гораздо ниже».

«Это вопрос переговоров между отраслевыми ведомствами России, Беларуси и Казахстана. Мы готовы к этому. У нас уже тщательно продумана вся схема», — подчеркнул Ертысбаев.