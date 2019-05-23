Порядка $1,1 млрд планируют инвестировать китайские компании в производство автокомпонентов в РК

Алматы. 23 мая. КазТАГ — Порядка $1,1 млрд планируют инвестировать китайские компании в производство автокомпонентов в Казахстане, сообщает АО «ГК «Аллюр».

«21 мая в Костанае подписано финальное акционерное соглашение между АО «ГК «Аллюр» и транснациональным инвестором – Государственной национальной компанией China National Machinery IMP. & EXP. CORP. (СМС) и JAC Motors, которое позволило китайским компаниям стать полноправным акционерами АО «ГК «Аллюр». Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития национального автопроизводителя ТОО «СарыаркаАвтоПром» (входящего в АО «ГК «Аллюр»), повышение уровня локализации, в том числе, создание автокомпонентной базы на территории РК, увеличение объемов производства и расширение производимой линейки автомобилей», — говорится в сообщении в четверг.

При этом общая сумма прямых и привлеченных инвестиций в совместное предприятие (СП) составит порядка $1,1 млрд, необходимых для увеличения локализации, развития производства автокомпонентов, выхода на рынок Таможенного союза (ТС).

СМС входит в China General Technology Group (Genertec) и является крупным международным проектировщиком, подрядчиком по оказанию услуг в управлении проектами и поставщиком услуг в автомобильной отрасли. В настоящее время компания сотрудничает с предпринимателями из более чем 160 стран мира.