Свыше $750 млн в год могут составить дефицит по инвестициям и отрицательные издержки по доступу к воде в Казахстане – ВБ

Астана. 23 мая. КаТАГ — Согдияна Идрисова. Свыше $750 млн в год могут составить дефицит по инвестициям и отрицательные издержки по доступу к воде в Казахстане, сообщила региональный директор Всемирного банка (ВБ) по Центральной Азии Лилия Бурунчук.

«В Казахстане существует дефицит по инвестициям и издержки, связанные с отсутствием всеобщего доступа к воде, (которые – КазТАГ) могут составить свыше $750 млн в год, то есть это очень большая цифра отрицательного эффекта и, я думаю, что инвестиции в этой области очень важны», — заявила Бурунчук на встрече партнеров по программе «Водно-Энергетическая программа для Центральной Азии» в четверг.

Также она отметила, что на сегодняшний день водные ресурсы в Центральной Азии используются неэффективно.

«Значительная часть водных ресурсов используется на самом деле на сельское хозяйство, но несмотря на это, значительная часть этих водных ресурсов неэффективна», — считает региональный директор ВБ в Центральной Азии.

По ее мнению, если Центральная Азия не будет улучшать управление водными ресурсами, то регион может пострадать больше всех в мире «от нехватки водных ресурсов и это может оказать негативное влияние на экологию, сельское хозяйство и на обеспечение водными ресурсами граждан и на производство возобновляемой энергий в регионе».