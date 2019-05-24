Нур-Султан.24 мая. КазТАГ – Согдияна Идрисова. Гибридные методы борьбы будут учитывать при обучении военных Казахстана, сообщил начальник Национального университета обороны имени первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Сакен Жасузаков.

«С нового учебного года планируется внедрение новой обучающей технологии единой комплексной задачи, которая представляет систему взаимосвязанных (программ – КазТАГ) о целях, и задачах, и групповых упражнениях, проводимых по единому замыслу, совместно с занятиями к официальным дисциплинам. В определенной последовательности эти задачи разрабатываются для всех специальностей и охватывает развитие боевых действии с учетом опыта современных вооруженных конфликтов, в том числе с использованием гибридных методов борьбы с участием антитеррористических экспертиз и организаций», — сказал Жасузаков в пятницу.

По его словам, требуются новые подходы для специалистов управления вооруженных сил, «открыта новая специальность по подготовке офицеров боевого управления.

«В современных условиях специалисты командных пунктов должны применять на практике технологию военного прогнозирования и информационную расчетную задачу, модели и организацию управления военных войск», — сказал спикер.

Он отметил, что технологии войн нового поколения опережают образовательную программу по подготовке военных специалистов, в этой связи, по его словам, «обновление учебных программ должно осуществляться соответственно опережающего образования, основанного на результатах научного предвидения».

«Возрастают трудности при поддержании особых правовых режимов, а также превышении социальных правовых проблем, осуществляется информационное воздействие войска и гражданского населения противоборствующих сторон», — отметил начальник университета.

Также он рассказал подробности о военной организации государства.

«Система подготовки военных кадров должна быть гибкой и эффективной отвечать потребностям современной военной организации государства и быть увязанной с перспективными задачами военного строительства», — заключил Жасузаков.