Курс доллара незначительно повысился в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 25 мая. КазТАГ – Курс доллара США относительно данных за пятницу в субботу незначительно повысился в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т379, продажи – Т380,2.

В Алматы $1 в обменниках в среднем покупают по Т379,4, а продают по Т381.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в пунктах обмена валют составляет Т378,9, а продажи – Т380,4.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на субботу, составляет Т379,36.