Резолюцию медиафорума стран ШОС приняли в Бишкеке

Алматы. 25 мая. КазТАГ — Резолюцию медиафорума стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приняли в Бишкеке, сообщает Кыргызское телеграфное агентство (КирТАГ).

«24 мая 2019 года в рамках председательства Кыргызской Республики в ШОС в Бишкеке состоялся медиафорум на тему «Роль средств массовой информации в развитии Шанхайской организации сотрудничества». В работе медиафорума приняли участие представители профильных государственных органов стран ШОС, ведущих СМИ, а также медиа-эксперты из стран организации. (…) По итогам медиафорума стран ШОС принята резолюция», — сообщили в пресс-службе министерства культуры, информации и туризма Кыргызской Республики.

Как сообщается, в ходе форума состоялся обмен мнениями по современным трендам развития СМИ, взаимодействию медиа и государства, вопросам активизации сотрудничества между СМИ стран ШОС, а также возможностям создания общего информационного пространства в рамках ШОС.

«По итогам медиафорума участники: констатировали, что текущий этап развития ШОС приходится на период активного развития информационных технологий и роста влияния СМИ на общественное сознание; отметили практическую востребованность на международной арене базовых ценностных ориентиров организации, в частности «шанхайского духа», олицетворяющего взаимное доверие, взаимную выгоду, равноправие, взаимные консультации, уважение к многообразию культур. Свидетельством тому является растущая заинтересованность со стороны широкого круга стран и влиятельных международных и региональных структур к сотрудничеству с ШОС», — следует из сообщения.

Также участники по итогам медиафорума: считают, что распространение объективной и содержательной информации о деятельности ШОС имеет особо важное значение для содействия укреплению многостороннего сотрудничества, углублению дружбы между народами и укреплению имиджа ШОС; высказались за углубление взаимовыгодного сотрудничества между СМИ, а также соответствующими министерствами и ведомствами стран ШОС, курирующими вопросы СМИ, в целях более широкого обмена опытом и реализации совместных проектов, организацию пресс-туров, тематических семинаров и конференций.

«(Кроме того, по итогам медиафорума участники — КазТАГ) подчеркнули важность учреждения конкретного механизма, регулирующего вопросы сотрудничества в области СМИ в рамках ШОС и создания эффективной площадки, способствующей практическому взаимодействию СМИ стран ШОС; обратили внимание на актуальность усиления мер по обеспечению информационной безопасности в странах ШОС; выразили единство мнений относительно необходимости всестороннего освещения деятельности ШОС и важных ее мероприятий, в частности, Бишкекского саммита ШОС в июне 2019 года», — резюмируется в сообщении.

Напомним, в 2019 году Кыргызстан председательствует в ШОС и ОДКБ.