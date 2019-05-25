Нур-Султан. 25 мая. КазТАГ — В Казахстане самолеты Ан-2 и Ан-26 в будущем могут заменить на L-410 и L-610, сообщает пресс-служба министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

«(Прошла – КазТАГ) презентация многоцелевых самолетов среднего класса, российского производства, которые в будущем могут заменить самолеты Ан-2 и Ан-26. Основные технические характеристики и эксплуатационные параметры самолетов, производимых АО «Уральский завод гражданской авиации», были презентованы представителям центральных госорганов РК, комитета гражданской авиации, служб государственной лесной охраны, санитарной авиации, силовых структур и др.» — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в ходе встречи были представлены технические характеристики многоцелевых самолетов малого и среднего класса L-410, рассчитанного на 19 мест, и L-610 – на 40 мест.

«Данные типы воздушных судов применимы в качестве грузового, санитарного и десантного вида транспорта», — поясняется в сообщении.

Как сообщается, с членами делегации завода гражданской авиации также встретился и первый вице-министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК Талгат Жанжуменов.

По его словам, ведомство на постоянной основе изучает современные образцы вооружения и военной техники, а также продукции, способствующей выполнению задач по обеспечению обороноспособности страны и жизнедеятельности государства.

«Вместе с тем, особое внимание уделяется и перспективным проектам, которые возможно реализовать в нашей стране, на базе казахстанских предприятий совместно с зарубежными партнерами. В частности, при наличии интереса в данных типах авиатехники со стороны казахстанских государственных органов, сборочное производство данных самолетов, либо их ремонт и техническое обслуживание возможно будет наладить на территории Казахстана, потому что рынок нашей страны, для россиян является одним из перспективных и наиболее привлекательных», — отметили в министерстве.

В ведомстве также сообщили, что встреча прошла в рамках реализации плана двухстороннего сотрудничества в области производственной и научно-технической кооперации предприятий между министерством цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК и министерством промышленности и торговли РФ.