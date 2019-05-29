К 2,5 годам осудили политтехнолога Милосердова в Москве по делу о «перевороте в Казахстане»

Алматы. 29 мая. КазТАГ — К 2,5 годам осудили политтехнолога Петра Милосердова в Москве по делу о «перевороте в Казахстане», сообщает Русская служба BBC.

«Нагатинский суд Москвы приговорил политтехнолога Петра Милосердова, обвиняемого в организации экстремистского сообщества, к 2,5 годам колонии общего режима», — говорится в сообщении в среду.

Как сообщается, на прошлой неделе прокурор просил суд назначить Милосердову 3 года колонии и 2 года ограничения свободы, а также лишить его на 6 лет права руководить организациями.

Сам Милосердов заявлял, что его уголовное преследование связано с делом известного националиста Александра Поткина (Белова), который в прошлом году вышел на свободу и с тех пор ожидает нового суда.

«Я находился за решеткой за отказ сотрудничать с управлением защиты конституционного строя ФСБ (Федеральная служба безопасности РФ – КазТАГ), офицеры которой требовали от меня оговора Александра Поткина. Хочу с сожалением отметить, что суд отказался допросить этих сотрудников в ходе процесса», — заявил в суде Милосердов.

Как сообщается, Милосердова задержали в конце января 2018 года у него дома в Москве, тогда же суд отправил его под арест. Ему были предъявлены обвинения в создании экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ) и в разработке двух текстов – проекта «Злой казах» и «Ориентировочного плана мероприятий по подготовке акций 16 декабря». По версии следствия, эти тексты разжигали социальную и межнациональную ненависть (два эпизода п. «в» ч. 2 ст, 282 УК РФ). При этом в списке экстремистских материалов минюста этих текстов нет.

Тогда же ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды) УК РФ за публикацию видеорепортажа с акции националистов в Москве, но позже оно было снято.

Позже Милосердова также обвинили в использовании поддельного паспорта (ч. 33 ст. 327 УК РФ) и в пособничестве в подделке документа (ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 327 УК РФ).

По версии следствия, Милосердов вместе с уже осужденным ранее националистом Александром Поткиным (Беловым) создал экстремистское сообщество с целью свержения власти в Казахстане.

Защита Милосердова настаивала на том, что посягательство на смену конституционного строя Казахстана не является преступлением в России. Генпрокуратура Казахстана при этом заявляла, что к Милосердову претензий не имеет и что поручений об уголовном преследовании в отношении него в российские органы не направляла.

Сам Поткин был задержан в 2014 году, следствие по его делу шло 2 года. Летом 2016 года суд в Москве приговорил Поткина к 7,5 годам колонии общего режима, позже этот срок был сокращен до 3,5 лет. В апреле прошлого года Поткин вышел из колонии и на данный момент находится под домашним арестом по делу о легализации имущества казахстанского «БТА банка».

Согласно версии следователей, в экстремистской организации Поткина помимо самого националиста состояли также Милосердов и другие «неустановленные лица».

«Единственное отношение, которое я имел ко всей этой истории с Казахстаном, заключалось в следующем: в ноябре 2012 года ко мне обратился А. Поткин с просьбой провести соц.исследование в Казахстане. Он просил провести одно комплексное исследование методом т.н. «экспертного интервью», т.е. проведение ряда интервью с респондентами, обладающими высокой квалификацией в конкретной сфере. В данном случае речь шла об общественно-политических деятелях. Я провел эти интервью с 4 или 5 людьми в Алматы, написал отчет, отдал его А. Поткину, получил свой гонорар и забыл об этом», — рассказывал сам Милосердов в письме из СИЗО, которое цитирует правозащитный центр «Мемориал».

«Мемориал» признал Милосердова политзаключенным.

«Версия о том, что следствием была искусственно криминализирована обычная работа политтехнолога и социолога, подтверждается тем, что в постановлении о привлечении Милосердова в качестве обвиняемого практически все действия (встречи, поездки и т.п.), приписываемые «экстремистскому сообществу», были совершены Беловым. Указания на то, что они совершались совместно с Милосердовым или «во исполнение общего преступного плана», никак не подтверждены и являются голословными», — считают правозащитники.