Ограничение на вывоз алкогольной и табачной продукции за рубеж физлицами снял совет ЕЭК

Алматы. 29 мая. КазТАГ — Ограничение на вывоз алкогольной и табачной продукции за рубеж физическими лицами снял совет Евразийской экономической комиссии, сообщает пресс-служба ЕЭК.

«Совет ЕЭК снял ограничение на вывоз алкогольной и табачной продукции за рубеж физическими лицами, достигшими 18-летнего возраста, в личных целях», — говорится в сообщении в среду.

В ЕЭК напомнили, что сейчас алкогольная продукция в количестве, превышающем 5 л, при вывозе с таможенной территории ЕАЭС физическими лицами не признается товаром для личного пользования, и ее перемещение регулируется правилами, предусмотренными для торгового оборота (в том числе с необходимостью осуществлять ее таможенное декларирование с применением декларации на товары для помещения такой алкогольной продукции под таможенные процедуры).

«Для табака же действуют лимиты в размере 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл) или 250 гр. табака или этих изделий в ассортименте общим весом не более 250 гр.» — следует из информации.

Как сообщается, изменение в решение совета ЕЭК №107 от 20 декабря 2017 года вступит в силу по истечению 30 дней со дня официального опубликования и устранит действующие ограничения.