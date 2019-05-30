Алматы. 30 мая. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Внутренний рынок и начало поставок электроэнергии в Кыргызстан должны решить проблему минусовой динамики генерации к осени, считает главный редактор Expert Kazakhstan, экономический обозреватель Сергей Домнин.

«В этом году, если верить данным KEGOC (Казахстанская компания по управлению электрическими сетями – КазТАГ), которые приводит КОРЭМ (АО «Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности», за январь-апрель производство сократилось на 4,7% (1,8 млрд кВт/ч), при этом потребление выросло на 1,1% (0,4 млрд кВт/ч). Главная причина – «отвалился» экспорт. Экибастузская ГРЭС-1 (ЭГРЭС-1) со 2 августа минувшего года не поставляет электроэнергию в РФ по инициативе покупателя – Интер РАО. В итоге только по этой станции снижение производства за январь-апрель составило 28%, или примерно 2 млрд кВт/ч. Этот объем и стал причиной «минуса» генерации. Однако ЭГРЭС-1 и ее материнская компания «Самрук-Энерго» с прошлого лета начали искать новые направления поставок: часть мощности перенаправили на внутренний рынок, плюс, начались поставки в Кыргызстан. Наверняка, к осени ситуация выправится», — прокомментировал Домнин для КазТАГ сообщение КОРЭМ о сокращении на 4,7% производства электроэнергии в Казахстане.

В 2018 году, продолжил эксперт, объем выработанной электроэнергии вырос на 4,3% и достиг 106,8 млрд кВт/ч, потребление электроэнергии составило 103,2 млрд кВт/ч и выросло на 5,5%.

«В энергосистеме РК наблюдается отрицательный чистый экспорт (сальдо-переток) электроэнергии с сопредельными энергосистемами – мы экспортируем электроэнергию главным образом в РФ, а также в Кыргызстан, периодически в Узбекистан и Таджикистан», — констатирует собеседник агентства.

При этом, дополнил спикер, казахстанский рынок электроэнергии весьма зависим от крупных промышленных предприятий и инфраструктурных компаний.

«Прирост производства в минувшем году был обеспечен как за счет роста потребления на крупных промышленных объектах, так и благодаря экспорту, который осуществляла в РФ Экибастузская ГРЭС-1», — отметил Домнин.

На вопрос, как он оценивает ситуацию в отрасли, эксперт ответил, что «общую ситуацию в электроэнергетике РК можно охарактеризовать как умеренно позитивную».

«На фоне снижения энергоемкости экономики, производство и потребление растет. У генерирующих компаний сохраняется значительный резерв установленной мощности, который позволяет не беспокоиться, что казахстанские электростанции не смогут закрыть потребности национальной экономики при резком росте потребления, как это было в конце 2000-х», — убежден собеседник агентства.

Также спикер рассказал о стимулах спроса.

«Стимулы со стороны спроса: рост населения и промышленного производства (благодаря запуску или расширению крупных объектов – месторождений Кашаган, Тенгиз, Карачаганак, Актогай, Бозшаколь, Бакырчик и других), относительная дешевизна электроэнергии, а также предсказуемый тариф на долгосрочный период», — перечислил Домнин.

Не забыл эксперт и о стимулах предложения.

«Стимулы со стороны предложения: создание рынка мощности и общего рынка электроэнергии в ЕАЭС (Евразийском экономическом союзе – КазТАГ), а также стимулирующие тарифы для возобновляемых источников энергии», — конкретизировал собеседник агентства.

Причем, демотивирующим инвесторов фактором спикер назвал заморозку тарифов крупных электростанций до 2025 года включительно.

«Это политическое решение, принятое после разбирательств с участием генпрокуратуры и Совбеза, позволило властям снизить инфляцию и продемонстрировать населению заботу о нем, а участникам рынка – способность государства наказывать монополистов. Одновременно это дало сигнал, что инвесторам в казахстанскую электроэнергетику стоит быть осторожными в долгосрочном инвестиционном планировании: тарифы могут понизить в одночасье. Однако сам по себе факт установления тарифов на 7 лет – это позитивный сигнал, позволяющий всем участникам рынка планировать свою деятельность на достаточно долгий срок», — резюмировал Домнин.

Напомним, ранее комитет по статистике министерства национальной экономики РК в своем ежемесячном отчете сообщил, что производство электроэнергии в Казахстане в январе-апреле 2019 года составило 36,4 млрд кВт/ч, что на 4,6% меньше по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем.