Более 2 тыс. овец редкой породы погибли по неизвестным причинам в ЗКО

Новости 132 0

Алматы. 3 июня. КазТАГ – Более 2 тыс. овец редкой породы погибли по неизвестным причинам в Западно-Казахстанской области, сообщает государственное СМИ.

«В Атырауской области в селе «Суюндук» Курмангазинского района массово гибнут овцы. С апреля по сегодняшний день только в одном хозяйстве по неизвестным причинам пали больше двух тысяч голов эдильбаевской породы. Изначально падеж скота местные ветеринары связывали с овечьей оспой, однако специалисты минсельхоза этот диагноз не подтвердили», — говорится в сообщении в понедельник.

Отмечается, что хозяйство экстренно закупило 36 тыс. вакцин, однако диагноз «овечья оспа» не подтвердился.

«Чтобы сохранить поголовье, мы начали вакцинировать всех овец подряд: и больных, и здоровых. Но неожиданно после вакцинации у овцематок начались выкидыши. Гибель продолжалась, умирать стали и ранее здоровые животные. Ветврачи отобрали пробы и отправили в Атырау, откуда их переслали в столицу. Из министерства сельского хозяйства пришел ответ, что ранее поставленный районными ветврачами диагноз не подтверждается», — сказал ветеринар Халиык Сейтжанов.

По словам фермера Бауыржана Исакулова, ущерб по самым скромным подсчетам уже составил Т60 млн.

Рынки давят на металл из Казахстана Рынки давят на металл из Казахстана
2472

Похожие материалы:

  1. Похищенного в Нур-Султане неизвестным мужичной мальчика нашли в Костанайской области
  2. Самолет Нур-Султан–Москва по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета
  3. В хищении более Т1,3 млрд АО подозревается главбух аэропорта Нур-Султана
  4. Более 150 узбекистанцев вернулись на родину из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке
  5. Более 7 тонн мяса птицы из Казахстана пресечено к ввозу в РФ

Новости партнеров

Загрузка...