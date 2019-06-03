Более 2 тыс. овец редкой породы погибли по неизвестным причинам в ЗКО

Алматы. 3 июня. КазТАГ – Более 2 тыс. овец редкой породы погибли по неизвестным причинам в Западно-Казахстанской области, сообщает государственное СМИ.

«В Атырауской области в селе «Суюндук» Курмангазинского района массово гибнут овцы. С апреля по сегодняшний день только в одном хозяйстве по неизвестным причинам пали больше двух тысяч голов эдильбаевской породы. Изначально падеж скота местные ветеринары связывали с овечьей оспой, однако специалисты минсельхоза этот диагноз не подтвердили», — говорится в сообщении в понедельник.

Отмечается, что хозяйство экстренно закупило 36 тыс. вакцин, однако диагноз «овечья оспа» не подтвердился.

«Чтобы сохранить поголовье, мы начали вакцинировать всех овец подряд: и больных, и здоровых. Но неожиданно после вакцинации у овцематок начались выкидыши. Гибель продолжалась, умирать стали и ранее здоровые животные. Ветврачи отобрали пробы и отправили в Атырау, откуда их переслали в столицу. Из министерства сельского хозяйства пришел ответ, что ранее поставленный районными ветврачами диагноз не подтверждается», — сказал ветеринар Халиык Сейтжанов.

По словам фермера Бауыржана Исакулова, ущерб по самым скромным подсчетам уже составил Т60 млн.