Акционеры трех банков Казахстана одобрили реорганизацию и слияние финучреждений в одно

Алматы. 4 июня. КазТАГ – Акционеры трех банков Казахстана одобрили реорганизацию и слияние финансовых учреждений в одно, сообщает Казахстанская фондовая биржа (KASE).

«31 мая 2019 года на совместном общем собрании акционеров АО «Tengri Bank», АО «AsiaCredit Bank» и АО «Capital Bank Kazakhstan» была одобрена реорганизация трех финансовых институтов в форме присоединения АО «AsiaCredit Bank» и АО «Capital Bank Kazakhstan» к АО «Tengri Bank». Утверждение коэффициентов обмена акций и доли участия текущих акционеров трех банков в объединенном банке планируется в начале июля 2019 года по итогам заключения международных финансовых консультантов по результатам оценки стоимости чистых активов трех банков», — говорится в представленном во вторник документе.

Ранее сообщалось, что Булан Копешов исключен из состава правления AsiaCredit Bank, а председателем финучреждения избран Арифиоглу Абдуррахман Зеки. С учетом внесенных изменений правление банка состоит из четырех человек: Зеки, Болат Досмухаметов, Зурия Валиханова, Шолпан Басамбаева.

Напомним, 22 мая стало известно об изменении состава правления АО «AsiaCredit Bank», согласно которому решением совета директоров от 16 мая Зеки был избран первым заместителем председателя правления, членом правления банка. Еще раньше – 24 декабря 2018 года совет директоров банка приняло решение о выкупе облигаций банка в количестве 1 079 995 100 штук.

27 мая эксперт международной инвестиционной компании EXANTE в Казахстане Дмитрий Сочин, комментируя перестановки в AsiaCredit Bank, говорил о том, что выводы из происходящих изменений делать рано.

«Еще в начале месяца (мая – КазТАГ), АО «Tengri Bank», АО «Capital Bank Kazakhstan» и АО «AsiaCredit Bank» объявили о созыве общего собрания акционеров, которое состоится 31 мая 2019 года. На повестку дня общего собрания акционеров банков вынесен вопрос присоединения АО «Capital Bank Kazakhstan» и АО «AsiaCredit Bank» к АО «Tengri Bank» и утверждения договора о присоединении. Учитывая, что в правление и совет директоров АО «AsiaCredit Bank» совсем недавно вошли лица, ранее занимающие различные должности в Capital Bank, например, господин Арифиоглу Абдуррахман Зеки, можно сделать предположение о том, что первой скрипкой в этом трио будет Capital Bank. Но в любом случае, нужно дождаться 31 мая, чтобы делать какие-либо устойчивые выводы», — отмечал тогда Сочин.