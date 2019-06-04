Банкам хотят разрешить скупать гарантированные правительством Казахстана гособлигации

Нур-Султан. 4 июня. КазТАГ – Банкам хотят разрешить скупать гарантированные правительством Казахстана государственные облигации, сообщается в проекте постановлении Национального банка.

«Внести в постановление правления Национального банка РК от 29 ноября 2017 года № 234 «Об установлении перечня международных финансовых организаций, облигации которых банки и банковские холдинги приобретают в собственность, и требований к облигациям, которые банки и банковские холдинги приобретают в собственность» (…) следующие изменения: в пункте 2: подпункт 1) изложить в следующей редакции: «1) облигации, имеющие статус государственных эмиссионных ценных бумаг РК (в том числе эмитированные в соответствии с законодательством других государств), выпущены министерством финансов РК и Национальным банком РК или в отношении которых имеется государственная гарантия правительства РК», — сказано в представленном во вторник документе.

В действующей редакции перечня формулировка «или в отношении которых имеется государственная гарантия правительства» отсутствует.

Документ вынесен на публичное обсуждение до 18 июня.