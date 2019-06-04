Facebook могут обязать выявлять нарушающие закон комментарии

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Алматы. 4 июня. КазТАГ – Facebook могут обязать выявлять комментарии пользователей, нарушающие действующее законодательство, сообщает Reuters.

«Во вторник советник Верховного суда ЕС заявил, что социальной сети Facebook может быть приказано выявлять на своей платформе весь контент, аналогичный тому, который признан незаконным по решению суда», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в заключении генерального адвоката Мачея Шпунара не говорится о том, обязан ли Facebook удалять спорные комментарии.

Как сообщается, мнение советника не обязательны для исполнения судьями ЕС, но, как правило, они придерживаются их в своей практике.

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