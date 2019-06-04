«Какую власть над казахским народом имели ханы?». «Разворот госполитики в сторону человека в Казахстане неизбежен». «100 дней Аскара Мамина: полет нормальный». «Введение единой валюты в рамках ЕАЭС обернется серьезным риском для Казахстана»

Сетевой Казахстан 4 июня 2019г

CAMONITOR . KZ . «Какую власть над казахским народом имели ханы?» — Неделю назад в интервью с историком — профессором одного из отечественных вузов мы говорили о том, из какого круга претендентов и как выбирали ханов в казахской степи. Теперь мы задались другими вопросами: какой властью они обладали, какие имели полномочия и обязанности, на чье мнение полагались при принятии ключевых решений, и что скрывается за явлением, получившим название «степная демократия»?

IA — CENTR . RU . «Айдархан Кусаинов: Разворот госполитики в сторону человека в Казахстане неизбежен» — Отмечу принципиальный момент: именно состояние общества будет подстегивать трансформацию бюрократии. Надо сказать, что и ранее госаппарат пребывал в напряжении: допустим, население требовало от чиновников предоставления социальных льгот, а им приходилось рапортовать об успехах экономики, о прибыльных проектах. Теперь это противоречие снято. Теперь сама госполитика нацелена на то, чтобы государство шло навстречу людям. Переход к этой политике был, в сущности, неизбежен. Помню, когда я года три назад презентовал свое видение новой экономической политики, меня спрашивали: верите ли вы в то, что все описанные вами принципы – заморозка тарифов, разворот в социальной сфере лицом к человеку и другое – будут когда-нибудь претворены в жизнь. Однако уже тогда было очевидно, что такая трансформация неизбежна. Вопрос только в том, будет ли эта новая политика реализована как инициатива сверху – как это происходит по факту сейчас. Либо это будет движение снизу, потому что дальше так жить нельзя. И тогда этот разворот будет реализован через хаос. В любом случае альтернативы этой трансформации нет.

AZATTYQ . ORG . ««Жилье нашим детям!» Многодетные матери решили объявить голодовку» — В Нур-Султане десятки многодетных матерей и матерей-одиночек собрались у здания резиденции президента – Акорды, чтобы высказать свои требования по решению жилищных проблем высшему руководству страны. Представители власти попросили женщин пройти к зданию парламента. К женщинам вышли вице-премьер Гульшара АБДЫКАЛИКОВА, министр труда и социальной защиты населения Бердибек САПАРБАЕВ и аким столицы Бахыт СУЛТАНОВ. Устав от обещаний чиновников, около десятка женщин решили объявить голодовку.

TENGRINEWS . KZ . «Сагинтаев встретился с многодетными матерями, собравшимися в Нур-Султане» — С многодетными матерями в столице встретились руководитель Администрации Президента Бакытжан САГИНТАЕВ и представители правительства. Об этом Касым-Жомарт ТОКАЕВ сообщил в своем Twitter — «По моему поручению с многодетными матерями провели встречу руководитель Администрации Президента Бакытжан Сагинтаев и представители правительства. Их вопросы будут рассмотрены завтра в рамках рабочей группы. Нужно решать проблемы в спокойной, деловой обстановке, согласно законодательству«, — написал Глава государства вечером в понедельник.

365 INFO . KZ . «100 дней Аскара Мамина: полет нормальный» — Сейчас правительству работать чуть ли не тяжелее всех прежних, считает политолог Талгат КАЛИЕВ. Нынешний состав кабмина появился в непростые времена. Нынешнее правительство политолог назвал «историческим» в первую очередь потому что пришел он «в момент развертывания признаков социального кризиса». — Спусковым крючком к публичному выражению населением своего недовольства стала трагедия, унесшая жизни пяти сестер. Главным вопросом повестки стали многодетные матери, потребовавшие пособий, жилья и адресной социальной помощи, — отметил Калиев.

— Назначив новый кабинет министров, неожиданно для всех в отставку подал сам Нурсултан Назарбаев, уступив кресло спикеру сената Касым-Жомарту Токаеву. Определенно, это событие можно расценивать как мощнейший стресс для всей властной вертикали и тем более для руководителей ветвей власти.

«Сколько стоит Казахстану статус космической державы?» — 2 июня космодром «Байконур» отметил 64-ю годовщину со дня своего образования. В прошлом году часть комплекса была передана Казахстану. Однако в ожидании перспективных российских носителей казахстанская площадка так и не отправила ни одной ракеты. Более того, наши космонавты за участие в пилотируемых полетах вынуждены «платить» двигателями. А перед венцом отечественной космонавтики — проектом «Байтерек» — замаячила перспектива закрытия. На вопросы медиапортала ответил главный редактор, издатель журнала «Космические исследования и технологии» Нурлан АСЕЛКАН.

VLAST . KZ . «Красный каратист. Портрет кандидата в президенты Жамбыла Ахметбекова» — На первых для него президентских выборах Жамбыл АХМЕТБЕКОВ, которого страна не знает совсем, предстает на агитационных материалах спортивным человеком – страна узнает, что он каратист и обладает черным поясом. «Справедливая борьба – чистая победа» — гласит предвыборный слоган кандидата-каратиста. Восемь лет спустя Ахметбеков смотрит на казахстанцев с традиционных агитационных материалов, кимоно заменил обычный костюм, а предвыборный слоган неразличим с другими кандидатами.

TIME . KZ . «Александр Барсуков: Президентская кампания в Казахстане — определённый рубеж в понимании векторов развития» — За предвыборной кампанией в нашей стране пристально следят во многих государствах, в том числе, разумеется, в России. Заместитель декана факультета политики и международных отношений Сибирского института управления — филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ Александр БАРСУКОВ — Казахстан — стратегический партнер России. Поэтому для России, конечно, как и для Казахстана, выборы — определенный рубеж в понимании векторов развития. К сожалению, большинство кандидатов не дают в программах избирателям контуров относительно внешнеполитического курса Казахстана. Поэтому россияне сейчас так же, как и граждане Казахстана, в ожидании.

«А им играть охота» — Будут ли все-таки штрафовать родителей, которые в этом году не отдадут своих шестилетних детей в школу? Примерно этот вопрос, разве что в чуть более эмоциональной форме, я и задала представителю Минобра, отправив голосовое сообщение через мессенджер. После чего наконец получила лаконичный ответ: — Штрафовать не будут… Аллилуйя! Совсем как в известной пословице: дела на копейку, а разговоров на червонец.

«Улица разбитых главарей» — В самом конце 2018 года соцсети были взбудоражены очередным коррупционным скандалом: в мессенджерах распространяли видеозапись задержания сотрудников полиции, а также сводку, раскрывающую подробности операции. По предварительным данным, начальник управления специализированной службы охраны Алматы Игорь ДЗИГАЛЮК, командир одного из батальонов той же структуры Асланбек АРАШЕВ, а также два его заместителя Арман ОРЫНБАЕВ и Берик НЫСАНБАЕВ собирали со своих подчиненных деньги, но в результате были изобличены и задержаны. Причем речь шла о крупных суммах — при поимке у полицейских изъяли около 25 тысяч долларов! И вот в конце мая был оглашен приговор:все четверо заключили сделки о признании вины, суд счел возможным наказать их, не лишая свободы.

CARAVAN . KZ . «Введение единой валюты в рамках ЕАЭС обернется серьезным риском для Казахстана» — Досым САТПАЕВ — Когда заходит разговор о создании единого финансового рынка, то Россия очень любит поднимать тему создания единой валюты. Это вызывало негативную реакцию не только в Казахстане, но и в Белоруссии. Появление единой валюты в рамках ЕАЭС – это серьезный риск с точки зрения экономического суверенитета. С технической точки зрения, политической и финансово-экономической, эта идея нереализуема. Кроме того, многие эксперты тоже отмечают, что она не является достаточно важной и первостепенной. На уровне практической реализации эта тема невозможна.

«Почему дорожает мясо в Казахстане: расследование» — Цены на мясо выросли по чисто экономическим причинам. Всего их три. Каждая не была критичной, но вместе они сыграли удивительно хорошо. Причина № 1. Рост экспорта — Основной покупатель – страны Среднего Востока. Возник и другой покупатель – Россия. Раньше она закупала мясо в Австралии и Новой Зеландии. Из-за санкций это направление оказалось закрыто. Причина № 2. Прививки — Май – традиционный период вакцинации от сибирской язвы. Привитое животное забивать нельзя примерно 2–3 недели. Приток на прилавки уменьшается, а цены растут. Причина № 3. Ораза — Как ни странно, в период поста объем потребления продуктов питания в мусульманских странах вырастает.

KURSIV . KZ . «Коммунисты потратили на выборы больше Токаева» — В ходе предвыборной агитации кандидаты в президенты Казахстана потратили в общей сложности 1,59 млрд тенге. Больше всех средств на предвыборную кампанию ушло у коммуниста Жамбыла АХМЕТБЕКОВА – 382,2 млн тенге. Об этом сообщается на сайте ЦИК РК. Следом за ним идет действующий глава государства Касым-Жомарт ТОКАЕВ. На работу штаба, встречи с избирателями, изготовление и распространение материалов президент потратил 380,1 млн тенге.

«Четыре из пяти компаний в РК не получают желаемой отдачи от программ по цифровизации» — Николас ГУТЬЕРРЕС приехал в Казахстан из Аргентины, Антон МУСИН – из России. Оба успели поработать в нескольких странах мира и везде занимались внедрением цифровых проектов на крупных предприятиях. Сегодня они представляют компанию Accenture – одного из ведущих игроков в области оптимизации бизнеса и внедрения информационных технологий. Годовой оборот компании превышает $41 млрд, офисы расположены в 120 странах мира. В беседе с корреспондентом «Курсива» Николас и Антон рассказали, в чем казахстанские компании опережают американцев, в чем отстают от россиян и почему в большинстве случаев цифровизация не приносит желаемого эффекта.

FORBES . KZ . «Как остановить молодёжь, уезжающую из Казахстана учиться за рубеж?» — Ответ — открыть в стране кампусы топовых университетов, как и записано в стратегии «Казахстан-2025». В последние годы за границу уехали более 100 тыс. казахстанских выпускников. Есть ли шанс развернуть этот поток? В АО «Центр международных программ» считают, что есть. Этого же мнения придерживается и в British Council – организации, ведущей работу в Казахстане с 1994 года. Что именно нужно сделать, корреспонденту Forbes.kz рассказали заместитель директора British Council Роуэн КЕННЕДИ и президент АО «Центр международных программ» Жанболат МЕЛДЕШОВ.

TOTAL . KZ . «Политолога Шибутова оштрафовали на 15 МРП за онлайн-опрос о выборах» — Известный политолог, председатель правления общественного фонда Transparency Kazakhstan Марат ШИБУТОВ решением суда оштрафован на 15 МРП (37 875 тенге) за проведение онлайн-опроса о грядущих выборах.

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