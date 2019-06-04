Взятием полицией в оцепление многодетных матерей у Акорды возмущены в ОСДП

Алматы. 4 июня. КазТАГ — Взятием полицией в оцепление многодетных матерей у Акорды возмущены в Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) «Ақиқат», передает корреспондент агентства.

«Партия ОСДП «Ақиқат» выражает полную солидарность со справедливыми требованиями многодетных матерей Казахстана, вышедших 3 июня к Акорде и потребовавших встречи с высшим руководством страны. Мы заявляем о своем возмущении действиями власти, для которой вместо инициативы диалога и открытости первой реакцией снова становится стремление отгородиться даже от самых беззащитных сограждан сплошной стеной из сотен полицейских, пустить в ход свою машину подавления и провокаций», — говорится в заявлении политсовета партии «Акикат», опубликованном на странице председателя партии Ермурата Бапи в Facebook во вторник.

В своем заявлении партия потребовала «от власти предпринять, наконец, конкретные действия по исполнению данных многодетным матерям обещаний по предоставлению им жилья и обеспечению элементарных основ нормальной человеческой жизни».

«В частности, партия считает необходимым: внедрить в стране специальную жилищную программу для многодетных матерей; кардинально повысить социальные пособия, при сохранении зарплаты в период декретного отпуска; расширить социальные льготы, включая обеспечение школьным и детским питанием, бесплатными медуслугами и медикаментами, бесплатным пользованием общественным и междугородним транспортом по территории РК; обеспечить бесплатное дошкольное воспитание и высшее образование», — отмечается в сообщении.

Напомним, 3 июня сообщалось, что десятки женщин сначала пришли к стенам «Акорды», затем переместились на площадку между зданием правительства и парламента. На встречу к ним прибыл аким Нур-Султана Бахыт Султанов, вице-премьер Гульшара Абдыкаликова, а также министр труда и социальной защиты населения Бердыбек Сапарбаев. Они предложили женщинам по-отдельности пройти в помещение для обсуждения проблем каждой индивидуально, на что многодетные матери ответили отказом, подчеркнув, что никуда не уйдут, пока к ним не выйдут Токаев, Назарбаев или Мамин. На вопросы о том, когда будут решены озвучиваемые многодетными матерями проблемы, представители власти заверяют, что проблемы поэтапно решаются. Однако сами женщины эти утверждения опровергают, подчеркивая, что проблемы еще не решены.

Когда женщины попытались вновь выдвинутся в сторону Акорды, полиция преградила им дорогу, а затем и вовсе взяла многодетных матерей в оцепление.

Выступления многодетных матерей в гражданских акциях участились после того, как в ночь на 4 февраля произошел пожар в отдельно стоящем временном строении на территории частного жилого дома по улице Шынгыстау Сарыаркинского района Астаны. В ходе тушения пожара были обнаружены тела пятерых девочек: 2006, 2008, 2013, 2015 и 2018 годов рождения. Как уточнили спасатели, родители на момент инцидента были на работе. По мнению многих казахстанцев, трагедии можно было бы избежать, если бы необходимость работать в ночную смену не заставляла родителей оставлять детей одних без присмотра.

Результатом недовольства населения стали массовые выступления граждан с требованиями трудоустройства и повышения заработных плат в ряде регионов Казахстана, а также митингов многодетных матерей в крупнейших городах, в том числе в Астане и Алматы.

На этом фоне первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отправил прежнее правительство страны под руководством экс-премьера Бакытжана Сагинтаева в отставку. Новое правительство возглавил бывший первый вице-премьер Аскар Мамин.