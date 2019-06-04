Взятием полицией в оцепление многодетных матерей у Акорды возмущены в ОСДП

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Алматы. 4 июня. КазТАГ — Взятием полицией в оцепление многодетных матерей у Акорды возмущены в Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) «Ақиқат», передает корреспондент агентства.

«Партия ОСДП «Ақиқат» выражает полную солидарность со справедливыми требованиями многодетных матерей Казахстана, вышедших 3 июня к Акорде и потребовавших встречи с высшим руководством страны. Мы заявляем о своем возмущении действиями власти, для которой вместо инициативы диалога и открытости первой реакцией снова становится стремление отгородиться даже от самых беззащитных сограждан сплошной стеной из сотен полицейских, пустить в ход свою машину подавления и провокаций», — говорится в заявлении политсовета партии «Акикат», опубликованном на странице председателя партии Ермурата Бапи в Facebook во вторник.

В своем заявлении партия потребовала «от власти предпринять, наконец, конкретные действия по исполнению данных многодетным матерям обещаний по предоставлению им жилья и обеспечению элементарных основ нормальной человеческой жизни».

«В частности, партия считает необходимым: внедрить в стране специальную жилищную программу для многодетных матерей; кардинально повысить социальные пособия, при сохранении зарплаты в период декретного отпуска; расширить социальные льготы, включая обеспечение школьным и детским питанием, бесплатными медуслугами и медикаментами, бесплатным пользованием общественным и междугородним транспортом по территории РК; обеспечить бесплатное дошкольное воспитание и высшее образование», — отмечается в сообщении.

Напомним, 3 июня сообщалось, что десятки женщин сначала пришли к стенам «Акорды», затем переместились на площадку между зданием правительства и парламента. На встречу к ним прибыл аким Нур-Султана Бахыт Султанов, вице-премьер Гульшара Абдыкаликова, а также министр труда и социальной защиты населения Бердыбек Сапарбаев. Они предложили женщинам по-отдельности пройти в помещение для обсуждения проблем каждой индивидуально, на что многодетные матери ответили отказом, подчеркнув, что никуда не уйдут, пока к ним не выйдут Токаев, Назарбаев или Мамин. На вопросы о том, когда будут решены озвучиваемые многодетными матерями проблемы, представители власти заверяют, что проблемы поэтапно решаются. Однако сами женщины эти утверждения опровергают, подчеркивая, что проблемы еще не решены.

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Когда женщины попытались вновь выдвинутся в сторону Акорды, полиция преградила им дорогу, а затем и вовсе взяла многодетных матерей в оцепление.

Выступления многодетных матерей в гражданских акциях участились после того, как в ночь на 4 февраля произошел пожар в отдельно стоящем временном строении на территории частного жилого дома по улице Шынгыстау Сарыаркинского района Астаны. В ходе тушения пожара были обнаружены тела пятерых девочек: 2006, 2008, 2013, 2015 и 2018 годов рождения. Как уточнили спасатели, родители на момент инцидента были на работе. По мнению многих казахстанцев, трагедии можно было бы избежать, если бы необходимость работать в ночную смену не заставляла родителей оставлять детей одних без присмотра.

Результатом недовольства населения стали массовые выступления граждан с требованиями трудоустройства и повышения заработных плат в ряде регионов Казахстана, а также митингов многодетных матерей в крупнейших городах, в том числе в Астане и Алматы.

На этом фоне первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отправил прежнее правительство страны под руководством экс-премьера Бакытжана Сагинтаева в отставку. Новое правительство возглавил бывший первый вице-премьер Аскар Мамин.

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