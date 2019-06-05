Алматы. 5 июня. КазТАГ – На нефтепроводе Узень–Жетыбай–Актау после аварии возобновлена перекачка нефти, сообщает пресс-служба АО «КазТрансОйл» (КТО).

«2 июня в 22.14 в Мангистауской области в результате разгерметизации технологического трубопровода, проходящего по территории нефтеперекачивающей станции (НПС) «Жетыбай», была остановлена транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу КТО Узень–Жетыбай–Актау. В устранении последствий инцидента на трубопроводе было задействовано 12 единиц специальной техники Мангистауского нефтепроводного управления КТО. Перекачка нефти по нефтепроводу Узень–Жетыбай–Актау была возобновлена 4 июня в 1.12», — говорится в сообщении.

В КТО уточнили, что простой нефтепровода составил 26 часов 58 минут.

«Работы по устранению последствий инцидента, вывозу и сбору замазученного грунта продолжаются. Размер ущерба экологии и КТО подсчитывается. Место происшествия находится в удалении от жилых районов, загрязнение окружающей среды локализовано в пределах территории НПС «Жетыбай». В настоящее время ведется расследование причин происшествия», — добавили в КТО.