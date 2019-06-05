Алматы. 5 июня. КазТАГ – Ораза айт празднуют мусульмане Казахстана, передает корреспондент агентства.

Во всех мечетях страны в среду с утра совершены праздничные молитвы «айт-намаз». В этот день в исламе принято накрывать праздничные столы и ходить друг к другу в гости. Согласно религиозным канонам, официальным праздником считается день, следующий за завершением поста ораза, но по мусульманской традиции во многих странах, в том числе и в Казахстане Ораза айт отмечают на протяжении трех дней. Например, в 2019 году это период с 5 по 7 июня.

С праздником мусульман страны уже поздравил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Казахстан испокон веков является территорией мира и созидания, уважения веры и моральных ценностей, толерантности и добрососедства. Учение ислама в совокупности с уважением к национальным традициям и любовью к Родине полностью соответствует идее духовного возрождения нашего общества. Пусть в нашей стране всегда царит атмосфера мира, единства и спокойствия, пусть дома всех казахстанцев будут наполнены счастьем и благополучием! С праздником Ораза айт!» — говорится в поздравлении Токаева в среду.

В Казахстане ислам исповедуют более 11 млн человек – это более 70% населения.