Алматы. 8 июня. КазТАГ – СНГ выступит с осуждением попыток принизить роль народов содружества в борьбе с фашизмом, сообщает пресс-служба исполнительного комитета (ИК) СНГ.

«13-14 июня в ИК СНГ состоится заседание экспертной группы по согласованию проектов обращения глав государств-участников СНГ к народам стран содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и решения совета глав государств СНГ по данному вопросу. (…) В проекте обращения осуждаются любые попытки фальсифицировать историю, предать забвению или девальвировать роль народов стран содружества в Победе над фашизмом, а также содержится призыв к мировому сообществу решительно противостоять реанимации идеологии нацизма, пропаганде ксенофобии и расизма», — говорится в сообщении.

Также в проекте обращения говорится, что Победа в Великой Отечественной войне для народов государств-участников Содружества, внесших решающий вклад в разгром фашизма, «символизирует несокрушимую силу патриотизма, мужества, стойкости, духовного величия и дружбы во имя защиты Отечества и избавления человечества от «коричневой чумы».

«В документе высоко оценивается также участие антигитлеровской коалиции и сил сопротивления в победе над нацизмом. В нем также отдается дань памяти павшим и выражается благодарность живым – как воевавшим, так и самоотверженно ковавшим Победу в тылу, обеспечивая фронт всем необходимым. (…) Подчеркивается ведущая роль ООН в деле поддержания мира и призывается к объединению усилий в построении справедливого и безопасного миропорядка на основе соблюдения общепризнанных принципов и норм международного права», — добавили в исполкоме СНГ.

Страны СНГ принимали участие в Великой Отечественной войне, будучи в составе СССР. В ходе военных действий погибло 26,6 млн советских граждан. В войне против фашистской Германии участвовали почти 1,4 млн казахстанцев. Половина из них не вернулась домой.