Казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин выиграл «серебро» British International Open 2019

Нур-Султан. 9 июня. КазТАГ – Казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин выиграл серебряную медаль British International Open 2019, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) РК.

«7-9 июня в Англии (Ко́вентри) на стадионе «Рико Арена» проходит турнир British International Open 2019, который является одним из квалификационных стартов на Олимпийские игры в Токио 2020 и имеет бронзовый статус. Казахстан на данном первенстве представляют Илья Ильин (в весовой категории до 96) и Денис Уланов (в весовой категории до 81). Илья Ильин в весовой категории до 96 кг с суммой двоеборья в 350 кг (165+185) завоевал второе место», — сообщили в НОК в воскресенье.

Напомним, 8 июня на помост международного турнира вышел Денис Уланов. В весовой категории до 81 кг с суммой двоеборья в 325 кг (145+180) он занял первое место British International Open.