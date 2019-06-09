Около 52% избирателей проголосовали на выборах президента по состоянию на 14.00 – ЦИК РК

Нур-Султан. 9 июня. КазТАГ – Около 52% избирателей проголосовали на выборах президента по состоянию на 14.00, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Казахстана.

«Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы избирательными комиссиями по состоянию на 14.00 9 июня 2019 года избирательные бюллетени получили 51,8 % от общего количества избирателей, включенных в списки.

Выборы проходят на фоне массовых задержаний митингующих в Алматы и многочисленных нарушений, фиксируемых наблюдателями.

Как сообщалось ранее, полиция задержала во время митинга на Старой площади десятки человек. Задерживают всех подряд – в том числе стариков и женщин. Некоторые задержанные заявляли, что шли на избирательные участки и просто проходили мимо, однако полицию это объяснение не остановило. Часть задержанных оказывает силовикам активное сопротивление. В настоящий момент митингующие вытеснены в район пересечения улиц Панфилова и Толе би. На месте событий отсутствует мобильный интернет, с перебоями работает сотовая связь.

В оцеплении района Старой площади участвуют полиция, СОБР и люди в камуфляжах с масками на лицах, вооруженные дубинками и щитами.

Ранее сообщалось о том, что нарушения зафиксированы в Алматинской области, где наблюдатели заметили выдачу двух бюллетеней одному избирателю. Также о возможных «каруселях» в Нур-Султане, связанных с голосованиями по дополнительным спискам, заявили наблюдатели от ОСДП «Ақиқат». Кроме того, сообщалось, что голосование не относящихся к избирательному участку без указания адреса проживания с участием около 100 студентов зафиксировано на избирательном участке в Алматы. Еще одно частно фиксируемое нарушение, которое было отмечают журналисты и наблюдатели – это нарушение тайны голосования. Вместе с тем, поступают многочисленные жалобы и от самих наблюдателей о том, что работники избирательных участков препятствуют им в работе, а в Алматы и вовсе на наблюдателя совершено нападение. Помимо указанных нарушений, как минимум один факт массового вброса избирательных бюллетеней попал на видео – инцидент зафиксирован в Туркестане.

Напомним, в 7.00 по времени Нур-Султана в стране открылись избирательные участки. Выборы президента в Казахстане продлятся до 20.00. За несколько часов до этого начался процесс голосования казахстанцев в Японии, Южной Корее и ряде других стран Восточной Азии. Всего по республике и за рубежом в воскресенье будут работать 9967 избирательных участков.

19 марта первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий на посту главы государства с 20 марта 2019 года. Он передал полномочия временного руководителя страны экс-спикеру сената Касым-Жомарту Токаеву.

9 апреля Токаев выступил с телеобращением к народу, в котором объявил о проведении 9 июня 2019 года внеочередных президентских выборов. Выдвижение кандидатов завершилось 28 апреля, а их регистрация – 6 мая. 11 мая в стране стартовала агитационная кампания.

За главный пост в Казахстане будут бороться семь человек — действующий глава государства Токаев (кандидат от партии Nur Otan), а также кандидат от общественного движения «Ұлт тағдыры» Амиржан Косанов, кандидат от Коммунистической народной партии Казахстана Жамбыл Ахметбеков, кандидат от партии «Ақ жол» Дания Еспаева, кандидат от партии от партии «Ауыл» Толеутай Рахимбеков, кандидат от Федерации профсоюзов Казахстана Амангельды Таспихов и кандидат от движения «Ұлы дала қырандары» Садыбек Тугел.