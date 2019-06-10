КМГ и «Лукойл» хотят создать СП для разведки и добычи на участке «I-P-2» на Каспии

Нур-Султан. 10 июня. КазТАГ – АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (КМГ) и ПАО «Лукойл» хотят создать совместное предприятие (СП) для разведки и добычи на участке «I-P-2» на Каспийском море, сообщает пресс-служба КМГ.

«7 июня 2019 года в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) председатель правления КМГ Алик Айдарбаев и президент ПАО «Лукойл» Вагит Алекперов подписали соглашение о принципах по проекту «I-P-2». (…) Стороны планируют провести очередной этап переговоров с министерством энергетики РК с целью получения права недропользования на морском участке «I-P-2». Планируется, что следующим этапом станет заключение контракта на разведку и добычу углеводородного сырья и создание СП для работы на участке», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Отмечается, что согласно документу, подписанному на ПМЭФ, обе компании согласовали основные условия сотрудничества и выразили готовность в совместной реализации проекта «I-P-2».

«Лицензионный блок «I-P-2» расположен в казахстанском секторе Каспийского моря. Глубина воды в пределах блока составляет от 300 до 400 м, расстояние до берега – 130 км. В пределах блока в разные годы выполнены сейсморазведочные работы 2D», — уточнили в КМГ.

Как подчеркнули в нацкомпании, ее сотрудничество с «Лукойлом» «является стратегическим».

«Компании являются партнерами в крупных проектах Карачаганак, Тенгиз, Кумколь, а также в нефтетранспортном проекте Каспийский трубопроводный консорциум», — сказано в сообщении.

Отмечается, что 1 апреля 2019 года между минэнерго Казахстана, КМГ и компанией «Лукойл» был подписан контракт на разведку и добычу углеводородного сырья на морском участке «Женис».