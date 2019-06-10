Алматы. 10 июня. КазТАГ — Казахский акын, поэт-импровизатор Ринат Заитов заявил о создании своей партии, передает корреспондент агентства.

«Это наша земля. Это земля наших предков. Это наша страна, где завтра будут расти наши дети. Поэтому я не убегаю заграницу (…). С завтрашнего дня я займусь созданием партии», — заявил Заитов на видео, распространившееся в соцсети в понедельник.

Рядом собравшиеся люди кричат: «Поддерживаем!»

На видео видно, как к толпе, окружившей Рината Заитова, подошли силовики в черной одежде и масках и начали задерживать людей.

Девушка, которая снимала это все, говорит на видео, что Рината задержали.

Действия, по всей видимости, происходят в районе ледового дворца «Алматы Арена». На видео можно разглядеть много силовиков и людей, которых задерживают. Многие из них пытаются дать отпор, некоторые – пытаются помешать задержанию, но безуспешно.