Алматы. 10 июня. КазТАГ — Казахский акын, поэт-импровизатор Ринат Заитов заявил о создании своей партии, передает корреспондент агентства.
«Это наша земля. Это земля наших предков. Это наша страна, где завтра будут расти наши дети. Поэтому я не убегаю заграницу (…). С завтрашнего дня я займусь созданием партии», — заявил Заитов на видео, распространившееся в соцсети в понедельник.
Рядом собравшиеся люди кричат: «Поддерживаем!»
На видео видно, как к толпе, окружившей Рината Заитова, подошли силовики в черной одежде и масках и начали задерживать людей.
Девушка, которая снимала это все, говорит на видео, что Рината задержали.
Действия, по всей видимости, происходят в районе ледового дворца «Алматы Арена». На видео можно разглядеть много силовиков и людей, которых задерживают. Многие из них пытаются дать отпор, некоторые – пытаются помешать задержанию, но безуспешно.