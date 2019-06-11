Нур-Султан. 11 июня. КазТАГ – Государственную языковую программу на 2020-2024 годы планируют принять в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Утвердить прилагаемую государственную программу «Государственный язык и языки народа Казахстана» на 2020-2024 годы», — говорится в проекте постановления правительства.

Согласно описанию программы, ее ключевая цель: «создание стратегической платформы и осуществление системных мероприятий, обеспечивающих полноценное функционирование казахского языка как национального и государственного, а также языка межэтнического общения в Республике Казахстан и приумножение лингвистического капитала граждан страны». Программа предусматривает: модернизацию казахского языка на основе нового латинографического алфавита; расширение сферы употребления государственного языка, повышение языковой культуры; продвижение использования казахского языка и повышение его социального престижа; развитие языкового капитала граждан Казахстана.

«Задачи программы: ортологическая кодификация казахского языка на основе латинографического алфавита; усовершенствование, унификация и кодификация отраслевой терминосистемы казахского языка на основе нового алфавита; регулирование и стандартизация ономастического пространства на основе латинографического алфавита; реализация мегапроекта «Национальный корпус казахского языка»; расширение функционирования и повышение культуры использования казахского языка в области образования; повышение уровня владения казахским языком в организациях государственного и негосударственного сектора; усовершенствование употребления казахского языка в области информатизации и коммуникации; регулирование функционирования казахского языка в области культуры, обслуживания населения, СМИ и бизнеса; повышение социального престижа государственного языка; реализация функции казахского языка в качестве языка международного общения; развитие казахско-английского билингвизма; сохранение языкового многообразия посредством поддержки полиязычия», — сказано в программе.

Разработчики ожидают достижения следующих целевых индикаторов: увеличение доли участников письменной коммуникации, использующих латинографический алфавит (в 2022 году – 10%, в 2023 году – 20%, в 2024 году – 30%); увеличение доли населения, владеющих государственным языком в определенном уровне (в 2020 году – 91%, в 2021 году – 92%, в 2022 году – 93%, в 2023 году – 94%, в 2024 году – 95%); увеличение доли казахоязычного контента в государственных средствах массовой информации (в 2020 году – 74%, в 2021 году – 75%, в 2022 году – 76%, в 2023 году – 77%, в 2024 году – 78%); количество мероприятий, направленных на популяризацию и повышение статуса казахского языка и литературы в республике и за рубежом (в 2020 году – 100, в 2021 году– 105, в 2022 году – 110, в 2023 году – 115, в 2024 году – 120); доли населения республики, владеющего тремя языками в определенном уровне (государственным, русским и английским) (в 2020 году – 26%, в 2021 году – 27%, в 2022 году – 28%, в 2023 году – 29%, в 2024 году – 30%).

«На реализацию программы в 2020-2024 годах будут направлены средства республиканского и местных бюджетов, а также другие, не запрещенные законодательством Республики Казахстан. Объем финансирования программы на 2020-2024 годы будет уточняться при формировании республиканского и местных бюджетов на соответствующие финансовые годы в соответствии с законодательством Республики Казахстан», — говорится в документе.

Проект вынесен на публичное обсуждение до 21 июня.