Поправки по постановке в очередь на жилье несут риски искусственного занижения доходов

Алматы. 11 июня. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Изменение правил постановки на учет нуждающихся в жилье казахстанцев несет в себе риски искусственного занижения уровня доходов населения, считает эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде первого президента – Елбасы Камила Ковязина.

«Конечно, есть риск того, что казахстанцы будут стараться занижать уровень своих доходов, чтобы получить помощь от государства. Мы уже слышим о многочисленных случаях фиктивных разводов в Туркестанской области», — прокомментировала Ковязина для МИА КазТАГ сообщение о том, что в проекте постановления правительства предусмотрены изменения в правилах постановки на учет нуждающихся в жилье.

В многодетных семьях и особенно в сельской местности, продолжил эксперт, основным добытчиком является мужчина.

«При разводе доход семьи снижается в разы. Однако риск этот несущественен. В Казахстане около 20% семей имеют доход на одного человека ниже прожиточного минимума, то есть менее Т29 тыс., а в сельской местности такая доля еще выше», — отмечает собеседник агентства.

А если говорить о трех прожиточных минимумах на человека, дополнила спикер, то по такому критерию, наверное, большинство казахстанцев подойдет.

«То есть технически большинству многодетных семей не придется идти ни на какие уловки, чтобы соответствовать данному критерию», — считает Ковязина.

По ее мнению, исключать из категории нуждающихся тех, чье жилье признано аварийным, неверно.

«Даже если есть коррупционный риск, все же лучше избежать даже минимальных жертв, чем потом быть виноватым в причинении серьезного вреда. Я считаю, что больше необходимо уделять внимания такой категории лиц, которые хотят улучшить жилищные условия», — предложила эксперт.

Как правило, заметила собеседник агентства, у нас считается: есть жилье, уже хорошо.

«Но нельзя забывать про социальные стандарты. По рекомендациям ООН, на каждого человека должно приходиться не менее 30 квадратных метров жилья. Даже по нашим стандартам на одного казахстанца должно приходиться не менее 15 кв.м. Но в больших городах это мало соответствует реальности», — констатирует спикер.

По ее мнению, предоставление арендного жилья может немного снизить напряженность, но, к сожалению, полностью проблему не решит.

«Тем более, если это арендное жилье без права выкупа. Что касается более низкой стоимости ипотеки, для многодетных семей, ее и так планируют снизить через механизмы ЖССБ («Жилстройсбербанка» – КазТАГ). Первоначальный взнос должен быть около 10%, ставка не более 2%. Для Казахстана это очень дешевая ипотека, но если у людей нет возможности откладывать, они живут от зарплаты до зарплаты, то и она – неподъемна», — подчеркнула Ковязина.

Возможно, конкретизирует эксперт, в случае с многодетными семьями нужен индивидуальный подход.

«Например, закрепить за каждой такой семьей социального работника, который регулярно будет следить за уровнем жизни, а потом отчитываться», — пояснила собеседник агентства.

В некоторых случаях, акцентирует спикер, возможно, действительно стоит предоставить арендное жилье, за которое будет платить государство какое-то время, пока в семье много маленьких детей.

«Но самое главное – от социально уязвимых казахстанцев не нужно отворачиваться. Необходимо с ними поддерживать постоянный диалог, выслушивать их, быть гибкими в реагировании на их запросы», — резюмировала Ковязина.

Напомним, ранее МИА КазТАГ сообщало, что в правила постановки на учет нуждающихся в жилье могут внести изменения. Так, в пункте 2 правил постановки на учет граждан Казахстана, нуждающихся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, может появиться отсутствующий сейчас подпункт 1-2.

«(На учет граждан РК, нуждающихся в жилище из коммунального жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, ставятся граждане РК, постоянно проживающие в данном населенном пункте (независимо от срока проживания) и относящиеся к – КазТАГ) многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», а также награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени, многодетным семьям. Совокупный среднемесячный доход указанных категорий граждан должен составлять за последние 12 месяцев перед обращением о предоставлении жилища на каждого члена семьи ниже 3,1-кратного размера прожиточного минимума, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете», — сказано в проекте постановления правительства.