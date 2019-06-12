«Касым-Жомарт Токаев официально вступил в должность Президента РК». «Электорат, голосовавший за Амиржана Косанова, бурлит, обвиняя его в двойной игре и предательстве». «Марат Кожаев, первый замглавы МВД: Толпа использовала камни, палки и перцовые баллоны»

Сетевой Казахстан 12 июня 2019г.

ZAKON . KZ . «Касым-Жомарт Токаев официально вступил в должность Президента РК» — Во Дворце независимости в Нур-Султане состоялась церемония инаугурации вновь избранного Президента Казахстана. Во время торжественной церемонии ТОКАЕВ положил правую руку на Конституцию Республики Казахстан и принес присягу народу страны — Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Казахстана, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан, — сказал Токаев.

После чего прошел к государственному символу Республики Казахстан – флагу и поцеловал край стяга. Председатель Центральной избирательной комиссии РК Берик ИМАШЕВ вручил ему удостоверение Президента Республики Казахстан.

CAMONITOR . KZ . Жандос АСЫЛБЕКОВ — «Почему Амиржан Косанов снял маску еще до того, как опустили занавес?» — Электорат, голосовавший за Амиржана КОСАНОВА, бурлит, обвиняя его в двойной игре и предательстве, некоторые из «лидеров общественного мнения», активно призывавшие поддержать его кандидатуру, просят прощения за свою политическую наивность и за то, что ввели избирателей в заблуждение. А те из соратников «оппозиционного» деятеля, которые заранее знали, чем в итоге все закончится, отмалчиваются. Заявление Косанова, признавшего итоги выборов еще до официального их обнародования, стало последним и почти неопровержимым доказательством того, что все это время он играл отведенную ему роль в пьесе под названием «Выборы-2019».

«Тюркские аристократы в русской истории: что мы о них знаем?» — Недавно при поддержке АО «Абди компани» в Казахстане была издана интересная книга, посвященная судьбе двух исторических персонажей – казахского царевича, а впоследствии касимовского царя Ураз-Мухаммеда ибн Ондана и сибирского мирзы Исинея Карамышева, сына Мусаитова. Они оставили заметный след в истории Московского государства, Казахской орды и Сибирского ханства. Предлагаем вашему вниманию интервью с автором – старшим научным сотрудником Центра истории русского феодализма Института российской истории РАН Андреем БЕЛЯКОВЫМ.

«Стоит ли потакать требованиям многодетных матерей и ипотечников?» — На минувшей неделе наше издание затронуло эту тему – в публикации о предвыборных страстях и о попытках некоторых групп населения в столь чувствительный для казахстанской власти период выбить из нее максимум льгот и привилегий. Теперь, когда электоральная кампания осталась позади, есть смысл взглянуть на это явление с несколько иной точки зрения.

IA — CENTR . RU . Жанар ТУЛИНДИНОВА – «Казахстан-2019: Уроки электоральной кампании» — Новацией прошедшей кампании М. Шибутов назвал также тот факт, что вторым в президентской гонке пришел человек, который в течение агитационной кампании ни разу публично не надел галстук. «Вторым человеком, отличившимся на прошедших выборах, стал руководитель штаба Косанова, мой коллега по Общественному совету города Алматы Даурен БАБАМУРАТОВ. Может быть, он даже больше себя проявил, чем сам Косанов. Имея один из самых маленьких бюджетов, не имея никакой оргструктуры, в условиях давления другой части оппозиции он достойно провел агитационную кампанию. В том числе потому, что он уже три года занимается, пусть на местном уровне, но самой настоящей публичной политикой с решением конфликтов, с вовлечением в конфликты и работой с протестным электоратом. Постоянно, каждый день. Оказалось, что это более ценный опыт, чем политическая школа парламента, «Нур Отана» и вообще всего чиновничьего Нур-Султана», — пояснил М. Шибутов.

CARAVAN . KZ . «Осознание трагедии, которую пережил казахстанский народ, поможет ценить мир и спокойствие» — Накануне, 11 июня, был ровно 101 год с того дня, как движение «Алаш» объявило незаконными все декреты Советской власти на территории Казахстана. Кроме того, во вторник в Институте истории и этнологии им. Ч. Валиханова прошла презентация книг, изданных в 2018 году и посвященных национальной идее «Алаш», — коллективной монографии «Қазақ мемлекеттілігі және Алаш» и сборника архивных материалов и документов «Алаш в истории государственности Казахстана: идеи, судьбы, наследие». О значении и актуальности алашских идей сегодня корреспондент побеседовал с руководителем данного проекта – ученым секретарем Института истории и этнологии им. Ч.Валиханова, доктором PhD Махаббат КОЗЫБАЕВОЙ.

TIME . KZ . «Марат КОЖАЕВ, первый замглавы МВД: Толпа использовала камни, палки и перцовые баллоны» — В Нур-Султане и Алматы за двое суток 9 и 10 июня силы правопорядка задержали 700 участников несанкционированных пикетов, митингов и акций протеста, 550 из них привлечены к административной ответственности. Соответствующие оперативные данные и комментарии представил вчера столичным журналистам первый вице-министр внутренних дел страны Марат КОЖАЕВ. В Нур-Султане и Алматы, продолжил он, по призыву признанной судом экстремистской, а потому запрещенной в стране организации ДВК были организованы несанкционированные митинги, заранее анонсированные руководителями этого объединения из-за рубежа.

По просьбе журналистов вице-министр прокомментировал произошедшие поздно вечером 10 июня беспорядки в Алматы, которым предшествовало задержание за участие в несанкционированном митинге во второй половине дня в Алатауском районе города айтыскера Рината ЗАИТОВА: — Любые собрания, демонстрации, митинги четко определены законодательством страны. В понедельник группа лиц, в числе которых находился и Ринат Заитов, собралась в районе “Алматы Арена” и организовала незаконный митинг. Им было вынесено предупреждение акимата и прокуратуры, однако они не желали прекращать. Для разъяснительных работ данные лица были задержаны и доставлены в подразделения органов внутренних дел. Практически все были отпущены, в том числе и Заитов.

«Ценники бытия» — Премьер-министр Аскар МАМИН призвал акимов не допускать повышения цен в вверенных им регионах на социально значимые продукты, а также на овощи и фрукты, которыми сейчас наполнены казахстанские прилавки. Эти и другие поручения в сфере социальной защиты населения премьер дал вчера на заседании правительства, на котором были рассмотрены результаты развития страны и исполнения республиканского бюджета за январь — май 2019 года.

«Виртуальная дойка» — Семь человек, ставших жертвами международной финансовой пирамиды, уже обратились с заявлениями в полицию. Возбуждены уголовные дела, ход следствия взят на контроль руководством следственного департамента МВД. Но многие потерпевшие пока отказываются писать жалобы: мол, стыдно признаваться, что по собственной глупости потеряли большие деньги.

FORBES . KZ . «Суд — журналисту Асипову: можете печататься сколько хотите, но не от имени «Ратель»» — Журналист Марат АСИПОВ обратился в суд за разъяснением, на какой срок ему запрещено распространять информацию под наименованием ряда изданий, включая аналитический интернет-портал Ratel.kz. Суд давать разъяснения не будет, но заявителю сообщили — публиковаться от имени «Ратель» нельзя.

SPIK . KZ . «Кто первым покинет славный город – Белконг или Градоначальник?» — Тысячелетний Алматы скоро попрощается с Бауыржаном БАЙБЕКОМ в качестве акима. На последних выборах президента мегаполис показал явку в 52,2% при средней по Казахстану в 77,4%. Для сравнения: окружающая южную столицу Алматинская область обеспечила 89% явки. На посту градоначальника у Байбека успехи примерно такие же, как с явкой избирателей… Аким у горожан не пользуется особой любовью и уважением, если не сказать больше. Президенту свою лояльность в виде явки избирателей Бауыржан Байбек продемонстрировать не смог. Несанкционированные митинги и акции протеста в южной столице самые массовые. Поэтому пора заключать пари на предмет того, кто первым покинет мегаполис – Белконг или Градоначальник.

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