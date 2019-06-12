«Нур Отан» – партия Елбасы, а президент — Токаев… 12.06.2019 14:00 Владислав ЮРИЦЫН Политика 162 0 Политолог Андрей Чеботарев об активизации партийного строительства в Казахстане Похожие материалы: «Токаев: Не стесняюсь советоваться с Елбасы». «Национальное или религиозное: что для казаха важнее?». «Казахстанская оппозиция: новые лица и заезженная риторика». «Паспортный бандитизм»: станет ли Казахстан частью нового СССР?» Косанов: Токаев подтвердил намерения вести диалог с обществом, терпимость к инакомыслию Токаев официально вступил в должность второго президента Казахстана Елбасы обозначил что есть позор. Кто за него в ответе? «Елбасы взял на личный контроль деятельность ФНБ «Самрук-Казына»». «С серпом наперевес: почему коммунисты Казахстана «стесняются» своих идеалов?». «Остановите грабёж нации!». «Об ужасах халифата и возвращении на родину»