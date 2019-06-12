Сохранения нефтяных котировок вблизи текущего уровня в течение года ожидают казахстанские эксперты

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Астана. 12 июня. КазТАГ – Сохранения нефтяных котировок вблизи текущего уровня в течение года ожидают казахстанские эксперты, сообщает пресс-служба Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

«Эксперты ожидают сохранения нефтяных котировок вблизи текущего уровня в течение года», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Отмечается, что прогнозы экспертов в отношения стоимости нефти «в среднесрочной перспективе изменились в соответствии с динамикой цен».

«Перед проведением опроса стоимость нефти марки Brent резко снизилась с уровня в $70/барр, до $60,6/барр. Тем временем средний прогноз на стоимость барреля нефти Brent через 12 месяцев находится на уровне $63, медиана – $65, тогда как месяцем ранее прогнозы находились на уровне $68,9 и $70, соответственно. На текущий момент баррель Brent торгуется за $62», — пояснили в АФК.

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