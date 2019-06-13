Более 950 задержанных привлечены к адмответственности в Нур-Султане и Алматы

Астана. 13 июня. КазТАГ – Согдияна Идрисова. Более 950 задержанных привлечены к административной ответственности в Нур-Султане и Алматы.

«За участие в незаконных акциях, неисполнение законных требований сотрудников полиции судом административно наказаны 957 лиц, из них к аресту – 670, к штрафу – 115, предупреждены – 172», — сообщил начальник службы генеральной прокуратуры РК Сапарбек Нурпеисов на брифинге в четверг.

По его словам, в рамах надзорных полномочий прокурорами с учетом осознания содеянного, семейного положения и других обстоятельств в отношении 311 лиц судом внесены апелляционные ходатайства по снижению им срока ареста.

«Суд поддержал, они освобождены. По отбытому сроку ареста сегодня выйдут еще 63 лица, останутся отбывать арест в спецприемниках – 180, их сроки от 6 до 15 суток. По Нур-Султану – 80, Алматы – 100», — проинформировал Нурпеисов.

Напомним, 9 июня в Казахстане состоялись президентские выборы, которые прошли на фоне многочисленных нарушений на избирательных участках и массовых задержаний митингующих в Нур-Султане и Алматы. Победителем объявлен действующий президент Касым-Жомарт Токаев, инаугурация которого прошла 12 июня.

Митинги и задержания в Алматы и Нур-Султане происходили с 9 по 12 июня.

12 июня сообщалось, что монумент «Байтерек» в Нур-Султане обнесли вкруговую забором и возле него наблюдается большое скопление полиции, а район Дворца молодежи «Жастар» находится в оцеплении четвертые сутки. Позднее стало известно, что весь квартал (вся прилегающая территория по периметру вместе с парком) вокруг монумента «Байтерек» оцеплен переносными полицейскими заборами. Заместитель начальника департамента полиции (ДП) Нур-Султана Бахытжан Малыбаев сообщил, что «Байтерек» огорожен, потому что сегодня санитарный день».

В этот же день сообщалось, что в Алматы – на пересечении пр. Абая и ул. Байтурсынова и в районе Старой площади задержали более 200 человек. Кроме того, сообщалось, что ряд задержаний произвела полиция в районе монумента «Байтерек» в Нур-Султане.