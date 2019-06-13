Экс-руководитель ГАСК Туркестанской области признан виновным во взяточничестве

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Алматы. 13 июня. КазТАГ – Экс-руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) Туркестанской области Рахмет Бектаев и начальник отдела ГАСК Т. Тасболат признаны виновными во взяточничестве, сообщает пресс-служба агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции.

«7 июня приговором суда города Туркестан Бектаев и Тасболат признаны виновными в совершении коррупционных деяний и осуждены к штрафу в размере Т13,3 млн, Ботанов (заместитель руководителя ТОО «Сұңқар Building» – КазТАГ) признан виновным в посредничестве во взяточничестве и осужден к штрафу в размере Т1,9 млн», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Отмечается, что осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

«Судом установлен срок для уплаты штрафа в течение двух месяцев со дня вступления приговора в законную силу. Осужденным разъяснено, что в случае неуплаты штрафа за тяжкие преступления наказание будет заменено на лишение свободы», — добавили антикоррупционеры.

По материалам дела, должностные лица получили через Ботанова взятки в сумме Т380 тыс. за выдачу лицензии на ведение изыскательских работ строительной компании ТОО «KazGeoStandart»

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«Также Бектаев незаконно осуществлял сбор премиальных начислений с подчиненных, а также через аффилированных лиц участвовал в предпринимательской деятельности», — говорится в сообщении.

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