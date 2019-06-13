Нур-Султан. 13 июня. КазТАГ – Согдиана Идрисова. Еще 5,5 тыс. км дорог сделают платными в Казахстане в 2020 году, передает корреспондент агентства.

«В следующем году планируется запустить систему взимания платы еще на 5,5 тыс. км, что позволит значительно сократить расходы на содержание автомобильных дорог», — сообщил в четверг министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Роман Скляр.

По словам министра, в целях обеспечения нормативного содержания и сохранности автомобильных дорог продолжается реализация проектов по внедрению систем взимания платы за проезд.

«В начале этого года начат сбор платы на участках таких дорог как: Алматы–Хоргос (295 км), Алматы–Капшагай (42 км) и Астана–Темиртау (134 км) с общей протяженностью 471 км», — проинформировал глава МИИР.

В целом по итогам 2019 года, по словам Скляра, ежегодный сбор по платным участкам (четыре участка) составит порядка Т5,4 млрд, при нормативной потребности финансирования на содержание данных автодорог Т3,2 млрд.