Еще 5,5 тыс. км дорог сделают платными в Казахстане в 2020 году

Новости 76 0

Нур-Султан. 13 июня. КазТАГ – Согдиана Идрисова. Еще 5,5 тыс. км дорог сделают платными в Казахстане в 2020 году, передает корреспондент агентства.

«В следующем году планируется запустить систему взимания платы еще на 5,5 тыс. км, что позволит значительно сократить расходы на содержание автомобильных дорог», — сообщил в четверг министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Роман Скляр.

По словам министра, в целях обеспечения нормативного содержания и сохранности автомобильных дорог продолжается реализация проектов по внедрению систем взимания платы за проезд.

«В начале этого года начат сбор платы на участках таких дорог как: Алматы–Хоргос (295 км), Алматы–Капшагай (42 км) и Астана–Темиртау (134 км) с общей протяженностью 471 км», — проинформировал глава МИИР.

В целом по итогам 2019 года, по словам Скляра, ежегодный сбор по платным участкам (четыре участка) составит порядка Т5,4 млрд, при нормативной потребности финансирования на содержание данных автодорог Т3,2 млрд.

США даже не думают уходить из Афганистана США даже не думают уходить из Афганистана
1066

Похожие материалы:

  1. Названы планируемые сроки обучения и каникул для 2019-2020 учебного года в школах Казахстана
  2. Всемирный банк снизил прогноз цен на сырую нефть на 2020 год
  3. Подготовка к празднованию юбилея Абая Кунанбаева в 2020 году начнется в Казахстане
  4. Государственную языковую программу на 2020-2024 годы планируют принять в Казахстане
  5. Объем потребления электроэнергии в Казахстане в 2018 году превысил 103 млрд кВтч

Новости партнеров

Загрузка...