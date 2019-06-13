Карамолинский устав Абая нашли в Казани

Алматы. 13 июня. КазТАГ – Карамолинский устав, составленный великим казахским поэтом и мыслителем Абаем Кунанбаевым нашли в столице Татарстана – Казани, сообщает пресс-служба посольства Казахстана в России.

«В ходе научной командировки сотрудников Государственного историко-культурного и литературно-мемориального музея-заповедника Абая «Жидебай-Бөрілі» в Казани обнаружен Карамолинский устав, составленный великим казахским поэтом и мыслителем Абаем. Кодекс был принят в 1885 году в местности Карамола на съезде, где Абай был избран төбе би (главным судьей). Спустя год по приказу военного губернатора Семипалатинска документ был издан арабским шрифтом в типографии Казанского университета», — сообщили казахстанские дипломаты в четверг.

Карамолинский устав является сводом правил в духе защиты и соблюдения прав и свобод человека, получивший широкое распространение в народе. Абай здесь выступил как демократ, предложив множество нововведений для облегчения жизни людей.

«В архивах и библиотеках Казахстана оригинала данного документа не имелось. В фондах музея хранилась лишь машинописная копия на кириллице, которая была сделана в 1959 году сотрудником Академии наук Казахстана К.Кантарбайулы. Данная находка является возможностью к изданию факсимильной версии этого ценного документа, и ее научному исследованию и изучению в будущем», — говорится в сообщении.