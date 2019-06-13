Нур-Султан. 13 июня. КазТАГ – Погода без осадков ожидается в четверг лишь на западе и юге Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Неустойчивая погода с дождями и грозами сохраняется на большей части Казахстана, на западе и юге республики – погода без осадков. Местами по республике ожидаются гроза, туман, усиление ветра, шквал, возможен град, на западе – пыльная буря», — сообщили синоптики.

В Нур-Султане переменная облачность, днем дождь, гроза, возможен град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12, днем порывы 15-20 м/с. Температура днем +27+29, ночью +16+18.

В Алматы переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь, гроза. Ветер 2-7, при грозе порывы 12 м/с. Днем +23+25, ночью +11+13.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +28+30, ночью +11+13.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, туман, шквал, ночью местами, днем на большей части усиление ветра 15-20 м/с, возможен град. Днем +16+21, ночью +11+16.

В Костанайской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, шквал, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Температура днем +19+24, ночью +10+15.

В Павлодарской области днем ожидается дождь, местами с грозой, ночью местами – кратковременный дождь с грозой, местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град. Днем +25+30, ночью +12+17.

В Акмолинской области местами ожидается кратковременный дождь с грозой, днем ожидается шквал, возможен град, ночью местами, днем на большей части усиление ветра 15-20 м/с. Температура днем +25+30, ночью +14+19.

В Атырауской области днем местами ожидаются небольшой кратковременный дождь с грозой, шквал, пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с, сильная жара, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +34+39, ночью +18+23.

В Алматинской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-22 м/с. Температура днем +22+27, ночью +10+15.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-22 м/с, местами возможен град. Днем +25+30, ночью +10+15.

В Актюбинской области днем местами ожидаются небольшой кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-22 м/с, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Температура днем +28+33, ночью +14+19.

В Западно-Казахстанской области днем местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-22 м/с, местами возможен град, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +27+32, ночью +13+18.

В Карагандинской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, туман, усиление ветра 15-20 м/с, днем возможен град, местами ожидается сильная жара, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Температура днем +23+28, ночью +12+17.

В Мангистауской области днем местами ожидается сильная жара. Днем +31+36, ночью +21+26.

В Кызылординской области местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Температура днем +34+39, ночью +18+23.

В Туркестанской области местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +30+35, ночью +15+20.

В Жамбылской области местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Температура днем +30+35, ночью +14+19.

«В ближайшие сутки на реках юго-востока республики ожидается подъем уровня воды в связи с прогнозом дождей. На реках равнинной территории значительных изменений не ожидается», — добавили синоптики.