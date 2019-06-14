Алматы. 14 июня. КазТАГ – Экс-кандидат в президенты Казахстана от общественного движения «Ұлт тағдыры» Амиржан Косанов слег в больницу из-за «влияния» «избирательной кампании» на здоровье, передает корреспондент агентства.

«Избирательная кампания далась мне нелегко. Нагрузки был большие, оказали свое влияние на здоровье. Сейчас я нахожусь в больнице, прохожу лечение», — сообщил Косанов в пятницу на своей странице в социальной сети.

Напомним, 9 июня в Казахстане состоялись президентские выборы, которые прошли на фоне многочисленных нарушений на избирательных участках и массовых задержаний протестующих в Нур-Султане и Алматы. Победителем объявлен действующий президент Касым-Жомарт Токаев, инаугурация которого прошла 12 июня.

Митинги и задержания в Алматы и Нур-Султане проходили с 9 по 12 июня.

Косанов до завершения дня выборов на фоне многочисленных видеосвидетельств о нарушениях, а также массовых задержаний граждан заявил, что у него нет претензий к ходу избирательного процесса в Казахстане. Кроме того, кандидат от движения «Ұлт тағдыры» признал Токаева победителем после оглашения результатов экзит-полла, причем до того, как Центральная избирательная комиссия огласила свои итоги. По мнению заявлявшегося в качестве «кандидата от оппозиции» Косанова, действующий Токаев «подтвердил намерения вести диалог с обществом».